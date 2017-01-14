Futbolcular ve Taraftarlardan Teröre Bayraklı Tepki

Süper Amatör Lig'de Menteşegücü ile Yeni Milas arasında Muğla'da oynanan maç öncesi her iki takımın oyuncuları ve taraftarları, Türk bayrakları açarak teröre tepki gösterdi.



Menteşe Düğerek Stadında oynanan karşılaşmadan önce taraftarlar tribünde dev Türk bayrağı açarak İstiklal Marşını okudu.



Açtıkları dev bayrakla terörü kınayan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" ve "Her şey vatan için" şeklinde sloganlar attı.



Daha sonra iki takımın oyuncuları, saha ortasında kol kola girerek Türk bayrağı açtı. Futbolcuların birbirlerine sarılması ve kol kola girmesi de taraftarlardan alkış aldı.



Menteşegücü Teknik Direktörü Abdurrahman Uçar yaptığı konuşmada, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemi yaşadıklarını ve iki takımın futbolcu ile taraftarlarının bunu gösterdiğini belirterek, "Türk milletine hiç bir güç diz çöktüremez. Yaşanan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Terör olaylarında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.



Daha sonra sahaya gelen tiyatro ve sinema oyuncusu Turan Özdemir de futbolcular ile tek tek tokalaşarak başarılar diledi.