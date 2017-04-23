Futbolcular ölümden döndü... Uçan çatı futbolculara korku dolu anlar yaşattı



SİVAS - Sivas'ta oynanan Şarkışla Belediyespor, Zara Belediyespor Bal 1.Kademe Play-Off müsabakası sırasında şiddetli lodos nedeniyle çatının uçması sonucu futbolcular ölümden döndü.

Kentte dün geceden itibaren etkili olan ve sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran hızı saatte 85 kilometre hıza yükselen lodos amatör müsabakaları da olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Üniversitesi Futbol Sahası'nda oynanan Şarkışla Belediyespor, Zara Belediyespor maçı sırasında şiddetli lodos nedeniyle üniversitenin spor salonunun çatısı uçtu. Çatıdan düşen parçaların futbol sahasının kenarına düşmesi büyük bir faciayı önledi. Stadın dışında araçlarını park eden taraftarların araçlarında da maddi hasar oluştu. Şiddetli rüzgar nedeniyle sahada ilginç anlar yaşanırken, futbolcular topu kontrol etmekte zorlandı.