Sivas'ta Bal 1. Kademe Play-Off'da oynanan Şarkışla Belediyespor-Zara Belediyespor müsabakası sırasında şiddetli lodos nedeniyle çatının uçması sonucu futbolcular ölümden döndü. Kentte dün gece başlayan ve bugün hızı saatte 85 kilometreye yükselen lodos, amatör maçları da olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Üniversitesi Futbol Sahası'nda oynanan Şarkışla Belediyespor-Zara Belediyespor maçı sırasında şiddetli lodos nedeniyle üniversitenin spor salonunun çatısı uçtu. Çatıdan düşen parçaların futbol sahasının kenarına düşmesi büyük bir faciayı önledi. Stadın dışında araçlarını park eden taraftarların araçlarında da maddi hasar oluştu. Şiddetli rüzgar nedeniyle sahada ilginç anlar yaşanırken, futbolcular topu kontrol etmekte zorlandı. İlk yarının son anlarında futbolcular arasında çıkan kavga da güçlükle yatıştırıldı.



(İHA)