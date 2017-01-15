Futbolcular İzmir Kahramanı Sekin'i Unutmadı

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta oynanan AFJET Afyonspor-Elaziz Belediyespor müsabakasında futbolcular sahaya, İzmir'de yaptığı kahramanlık ile terör saldırısını önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafının yer aldığı pankart ile çıktı.



Maçın hemen başında 2 takım futbolcuları örnek bir davranışta bulunarak sahaya üzerinden şehit polis Sekin'in fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "büyük bit katliamı canı pahasına önleyen şehidimiz Fethi Sekin'in ruhu şad olsun" yazılı pankart ile çıktı. Takımların bu davranışı taraftarlar ve protokolden büyük alkış aldı.



Futbolcular bu davranışları ile aynı zamanda teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı da vermiş oldular. - AFYONKARAHİSAR