Futbolcu Robot Hannover'de

Dünya üzerinde buharlı soğutma sistemine sahip ilk robot olan ‘Terli‘ Hannover’deki fuarda hünerlerini sergiledi.

Dünya üzerinde buharlı soğutma sistemine sahip ilk robot olan 'Terli' Hannover'deki fuarda hünerlerini sergiledi.

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Hannover, Futbolcu, Robot