Futbolcu Naki'nin Beraat Gerekçesi: İfade Özgürlüğü Rahatsızlık Veren Fikirlere de Uygulanabilmeli

TÜRKİYE 2'nci Ligi'nde mücadele eden Amedspor futbolcusu Deniz Naki'yi, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasında beraat ettiren mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Terörle mücadelenin bir hukuk rejimi olduğu belirtilen kararda, "Terörle mücadele, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerin ihmal edilebileceği bir alan değildir" denildi.



Sosyal medya hesaplarında 'Terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Amedspor futbolcusu Deniz Naki'yi beraat ettiren Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, yasalar ve uluslararası sözleşmelerle teminat altına alınan ifade özgürlüğünün, terörle mücadele kapsamında en çok müdahale ve sınırlamaya maruz kalan temel haklardan olduğunu belirten mahkeme, Terörle Mücadele Kanunu'nda geçen propaganda yasağının bu duruma örnek teşkil etttiği ifade edildi.



'TERÖRLE MÜCADELE DE BİR HUKUK REJİMİDİR'



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre kişinin hakkı ile toplumun çıkarları, özellikle kişinin temel ifade özgürlüğü hakkı ve demokratik toplumun terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı kendini korumaya ilişkin meşru hakkı arasında bir denge kurulması ihtiyacını beraberinde getirdiği belirtilen kararda şu ifadelere yer verildi:



"Terörle mücadele kendine özgü bir takım zorlukları barındırdığından, devletlerin bu mücadelede daha geniş bir takdir marjına sahip olduğu kabul edilmekle birlikte, terörle mücadele de bir hukuk rejimidir. Uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerin ihmal edilebileceği bir alan değildir. İfade özgürlüğü memnuniyetle karşılanan, zararsız veya önemsiz sayılan, insanların kayıtsız kalacağı bilgi ve fikirler için değil, aynı zamanda demokratik toplumu şekillendiren çoğulculuğun, hoşgörünün ve geniş fikirliliğin doğasında bulunan bir gereklilik olarak saldırgan, şok eden, rahatsızlık veren ya da ayrılık yaratabilen fikirler için de uygulanabilmelidir."



Naki'nin paylaşımlarının, örgütün şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek veya teşvik edecek nitelikte olmadığını belirten mahkeme, bu nedenle beraat kararı verildiğini kaydetti.



BİR CUMHURİYET SAVCISI BERAAT KARARINA İTİRAZ ETTİ



Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından, Diyarbakır'da bulunan bir Cumhuriyet Savcısı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yaparak, Naki'nin beraatine itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, sanığın sosyal medya hesabında terör örgütünün şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren, bunları öven, teşvik eden propaganda niteliğinde paylaşımlar olduğunu belirten savcı, mahkemenin sanık hakkında beraat kararı vermesinin yasaya aykırı olduğunu, bu nedenle kararın bozulmasını talep etti.



- Diyarbakır