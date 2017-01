Futbolcu Kız Kardeşler Erkeklere Taş Çıkarıyor

Siirt Hasbey Kadınlar Futbol Takımında top koşturan kız kardeşler, erkek futbolculara taş çıkarıyor. Biri forvet, diğeri sağ bek oynayan kız kardeşler, omuz omuza mücadele ediyor.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 8. Grupta mücadele eden Siirt Hasbey Kadınlar Futbol Takımında top koşturan Zahide ve Emine Toprak adlı kız kardeşler, erkek futbolculara taş çıkarıyor. Aralarında iki yaş fark olan kardeşlerden büyüğü takımın en çok gol atan oyuncusu, küçüğü ise sağ bekte takımın bel kemiği. Her ikisinin de ortak yanı, futbolu çok sevmek.



Futbola olan merakının sokak aralarında mahallenin çocuklarının maçlarını izlerken başladığını belirten Zahide Toprak (18), yaklaşık 3 yıldır profesyonel ligde top oynadığını söyledi. Toprak, "Futbola merakım mahallede çocukları izlemekle başladı. Erkekler top oynadığında futbol çok hoşuma gidiyordu, mahalle aralarında ben de oynamaya başladım. Daha sonra bayanlarla top oynarken futbol çok daha ilgimi çekmeye başladı. Merakımı gidermek için de Hasbey Kadınlar Futbol Takımında top oynamaya başladım. Üçüncü yıldır bu takımda futbol oynuyorum. Kız kardeşim de futbola çok meraklıydı. Birlikte mahallede top oynuyorduk. Benden sonra kız kardeşim takıma geldim. Ailem sıkıntı yapmıyor, izin veriyor" dedi.



"Ablam gol atınca ben seviniyorum"



Ablasıyla aynı takımda oynamaktan mutluluk duyduğunu belirten Emine Toprak (16) ise, "Hep erkekleri izliyordum. Ablam futbola başladığı zaman onun maçlarını izlemeye başladım. Hocama futbola istekli olduğumu söyleyince beni de takıma aldı. Şuan ablamla aynı takımda oynuyorum. Futbolu hem bir gelecek hem de bir hobi olarak yapıyorum. Geleceğimde futbol olmasa da benim her zaman oynayabileceğim bir spor olacak" diye konuştu.



Çevrelerinde daha önceleri kızların futbol oynamalarına karşı bir ön yargı olduğunu dile getiren Emine Toprak, ancak bu ön yargıların zamanla kırıldığını söyledi. Kendisinden çok ablasının daha iyi yerlere gelmesinin umut ettiğini dile getiren Emine Toprak, "Ablamla aynı takımda oynamak, aynı topa vurmak, aynı kaleye gitmek çok güzel. Onun gol atması beni çok sevindiriyor. Olur da bir gün aynı takımda olmazsak bu çok üzücü olur" ifadelerini kaydetti.



Takım Antrenörü Zeki Eren ise her iki kardeşin takıma büyük katkıları bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Sürekli deplasmanlarda ve diğer maçlara giderken takımdaki arkadaşlıkları, kardeşlikleri çok güzel, sağlamlaştırıyorlar. Biz de bir hoca olarak her iki kardeşle çalışmaktan mutluyuz. Başarılarımıza başarı katıyorlar. Biri bölgenin gol kraliçesi diğeri de sağ bekte oynuyor. Aileleri de futbol oynamalarını destekliyor. ve her ikisi de gelecek için umut vadediyor." - SİİRT