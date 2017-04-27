Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Ümit Öztürk, Serkan Olguncan, Osman Gökhan BilirKasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Castro, Turgut Doğan Şahin, Adem Büyük, KoitaAtiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Ali Çamdalı,...
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Olguncan, Osman Gökhan Bilir
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Castro, Turgut Doğan Şahin, Adem Büyük, Koita
Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı, Milosevic, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Bajic
Goller: Dk. 17 Hadziahmetovic, Dk. 45 Bajic (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Turgut Doğan Şahin, Dk. 35 Veysel Sarı, Dk. 36 Adem Büyük (Kasımpaşa), Dk. 34 Ali Turan, Vukovic (İlk yarı bittikten sonra) (Atiker Konyaspor)
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
2. dakikada sol kanattan atılan ara pasıyla ceza sahası içerisine sarkan Ömer Ali Şahiner, topu altıpas üzerinde müsait durumda bulunan Vukovic'e aktardı. Sırp oyuncunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
17. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta yerden ortalanan topla altıpasta buluşan Bajic, meşin yuvarlağı ceza sahası yayı üzerinde müsait durumda bulunan Hadziahmetovic'e çıkardı. Boşnak futbolcunun gelişine düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
22. dakikada konuk ekip sağ kanattan ceza sahasına yakın bir noktada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Douglas'ın altıpasa sert ortasına iyi yükselen Vukovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45. dakikada atılan uzun pasla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Skubic'in ortasına, altıpasta gelişine düzgün vuran Bajic, topu ağlara gönderdi: 0-2.
Mücadelenin ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.