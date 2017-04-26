Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih TerimHakemler: Mete Kalkavan, Kemal Yılmaz, Süleyman ÖzayMedipol Başakşehir: Faruk Çakır, Caicara, Attamah, Epureanu, Eren Albayrak, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir (Dk. 34 Holmen), Visca, Cengiz Ünder, Mustafa Pektemek (Dk. 75 Mehmet Batdal), Adebayor (Dk.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mete Kalkavan, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay
Medipol Başakşehir: Faruk Çakır, Caicara, Attamah, Epureanu, Eren Albayrak, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir (Dk. 34 Holmen), Visca, Cengiz Ünder, Mustafa Pektemek (Dk. 75 Mehmet Batdal), Adebayor (Dk. 68 Mossoro)
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer (Dk. 23 Neustaedter), Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, de Souza, Ozan Tufan (Dk. 74 Salih Uçan), Lens, Chahechouhe, Van Persie (Dk. 74 Sow)
Goller: Dk. 7 ve 11 Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Dk. 12 Ozan Tufan, Dk. 61 Van Persie (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 40 Mustafa Pektemek, Dk. 53 Cengiz Ünder, Dk. 62 Adebayor, Dk. 63 Emre Belözoğlu, Dk. 79 Mossoro (Medipol Başakşehir), Dk. 66 Lens, Dk. 69 Skrtel, Dk. 77 İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)
Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan yarı final ilk maçı 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.
61. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağ kanatta son çizgiye inen Şener Özbayraklı ceza sahası içine ortasını yaptı, altı pas çizgisinin hemen önünde Van Persie kafa ile topu ağlara gönderdi: 2-2.
81. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Lens'in sol kanattan kullandığı kornerde doğrudan kaleye giden topu kaleci Faruk son anda tokatladı. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
84. dakikada Fenerbahçe'nin Salih Uçan ile kullandığı serbest vuruşta savunmanın arkasına sarkan Sow, ceza sahası içinde sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
88. dakikada Medipol Başakşehir 3. gol şansını kullanamadı. Edin Visca'nın ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Volkan Demirel'den seken topa yakın mesafeden Caicara vurdu, bu top da kaleci Volkan'dan geri döndü.
90+1. dakikada ev sahibi takım bir kez daha gole yaklaştı. Cengiz'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı orta savunmadan sekti, Edin Visca'nın önünde kaldı. Visca'nın ceza sahası içinde sağ çaprazdan attığı sert şut, direğin dibinden auta çıktı.
Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.