Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Mete Kalkavan, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay



Medipol Başakşehir: Faruk Çakır, Caicara, Attamah, Epureanu, Eren Albayrak, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir (Dk. 34 Holmen), Visca, Cengiz Ünder, Mustafa Pektemek, Adebayor



Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer (Dk. 23 Neustaedter), Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, de Souza, Ozan Tufan, Lens, Chahechouhe, Van Persie



Goller: Dk. 7 ve 11 Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Dk. 12 Ozan Tufan (Fenerbahçe)



Sarı kart: Dk. 40 Mustafa Pektemek (Medipol Başakşehir)



Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan yarı final ilk maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



7. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Mustafa Pektemek'in indirdiği topu orta sahada alan Adebayor, Fenerbahçe ceza sahasına kadar gidip şutunu attı, top kaleci Volkan Demirel'den döndü. Ceza sahası içinde sol köşede topu kontrol eden Cengiz Ünder, ayağının içiyle yaptığı vuruşla uzak köşeden meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 1-0.



9. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. Şener'in sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Faruk boşa çıkınca altı pas içinde Van Persie kafayı vurdu, Caicara çizgi üzerinden kafa ile topu çıkardı.



11. dakikada Medipol Başakşehir farkı ikiye yükseltti. Hızlı gelişen ev sahibi takımın atağında Edin Visca sağ kanattan yerden ortasını yaptı, ceza sahası içine koşan Cengiz'in yakın mesafeden yerden sert şutunda top ağlara gitti: 2-0.



12. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Faruk'un yumrukladığı top kısa düştü. Ceza sahası içinde sağ çaprazda topu önünde bulan Ozan Tufan'ın şutunda Attamah'a da çarpan meşin yuvarlak filelere buluştu: 2-1.



18. dakikada konuk ekibin atağında Ozan Tufan, yaklaşık 27 metreden şutunu attı, top az farkla üstten dışarıya gitti.



38. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Cengiz'in pasıyla sağ kanatta meşin yuvarlakla buluşan Edin Visca, ceza sahası içerisinde İsmail Köybaşı'ndan sıyrılıp, sağ çaprazdan şutunu çekti. Skrtel'e çarpan top kornere gitti.



39. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan yaptığı ortaya Epureanu altı pas içerisinde kafayı vurdu, kaleci Volkan Demirel'in dokunduğu top üst direğe de çarpıp oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.