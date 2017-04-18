Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı açıklandı.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarı final ilk maçları 26-27 Nisan, rövanşları ise 16-17 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Maçların programı şöyle:
26 Nisan Çarşamba:
20.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
27 Nisan Perşembe:
20.45 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16 Mayıs Salı:
20.45 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)
17 Mayıs Çarşamba:
20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
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