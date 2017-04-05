Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: ÜlkerHakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan YemişkenFenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, de Souza, Alper Potuk, Lens, Chahechouhe, Moussa SowKayserispor: Ahamada, Hakan Aslantaş, Douglao, Kana Bıyık, Levent Gülen, Nguemo,...
Stat: Ülker
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, de Souza, Alper Potuk, Lens, Chahechouhe, Moussa Sow
Kayserispor: Ahamada, Hakan Aslantaş, Douglao, Kana Bıyık, Levent Gülen, Nguemo, Rotman, Samba Sow, Umut Bulut, Traore, Welliton
Goller: Dk. 31 Chahechouhe, Dk. 35 de Souza (Fenerbahçe)
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan çeyrek final rövanş maçının ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
8. dakikada Traore'nin ceza alanı sol çaprazından yerden vuruşunda, kaleci Volkan Demirel direk dibinde topu kontrol etti.
11. dakikada sağ kanattan Lens'in ortasında altıpasın sol çaprazında uygun durumda topla buluşan Moussa Sow, meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı. Boşta kalan topu Kayserispor savunmasında Douglao, kalecisi Ahamada'ya kazandırdı.
18. dakikada de Souza'nın presiyle kazanılan topla ceza alanı önünde buluşan Moussa Sow'un bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.
31. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Topla ceza alanına hareketlenen Chahechouhe, de Souza ile yaptığı verkaçın ardından kaleci Ahamada'yla karşı karşıya kaldı. Faslı futbolcunun altıpasın sol çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
35. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Lens'in kullandığı kornerde altıpasın önünde iyi yükselen de Souza'nın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-0
Müsabakanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.