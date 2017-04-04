Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Manisa 19 MayısHakemler: Ümit Öztürk, Mustafa Emre Eyisoy, Osman Gökhan BilirAkhisar Belediyespor: Lukac, Tolga Ünlü (Dk. 58 Miguel Lopes), Caner Osmanpaşa, Samardzic (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Orhan Taşdelen, Alper Uludağ, Sissoko, Adu (Dk.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ümit Öztürk, Mustafa Emre Eyisoy, Osman Gökhan Bilir
Akhisar Belediyespor: Lukac, Tolga Ünlü (Dk. 58 Miguel Lopes), Caner Osmanpaşa, Samardzic (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Orhan Taşdelen, Alper Uludağ, Sissoko, Adu (Dk. 46 Vaz Te), Larsson, Onur Ayık, Muğdat Çelik
Medipol Başakşehir: Ufuk Ceylan, Caicara, Epureanu, Attamah, Alparslan Erdem, Visca, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu (Dk. 86 Hakan Özmert), Cengiz Ünder, Mustafa Pektemek (Dk. 67 Mossoro), Adebayor (Dk. 72 Mehmet Batdal)
Goller: Dk. 24 Adebayor, Dk. 90+6 Mehmet Batdal (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 52 Mustafa Pektemek (Medipol Başakşehir), Dk. 90+5 Alper Uludağ (Akhisar Belediyespor)
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Akhisar Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, adını yarı finale yazdırdı.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma, 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.
53. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında, Emre Belözoğlu'nun pasıyla rakip yarı sahada topla buluşan Visca, kaleye doğru ilerlerken, araya giren Larsson topu kornere uzaklaştırdı. Medipol Başakşehir, kullandığı köşe vuruşundan sonuç alamadı.
69. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza alanına sokulan Adebayor, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Adebayor şutunu çekmeden kademeye giren ve topa müdahale eden Caner Osmanpaşa, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
90+2. dakikada sol kanattan Soner'in kullandığı serbest vuruşta Akhisar Belediyesporlu oyuncunun kafasından seken topa arka direkte Orhan'ın kafayla vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Maçın hakemi Ümit Öztürk, yardımcı hakeminin uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
90+5. dakikada Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem tarafından saha dışına gönderildi.
90+6. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında, Visca'nın pasıyla ceza alanında meşin yuvarlakla buluşan Mehmet Batdal, topu filelere gönderdi: 2-0
Karşılaşmayı 2-0 galip tamamlayan Medipol Başakşehir, kupada adını yarı finale yazdırdı.