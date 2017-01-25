Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Sivas Yeni 4 Eylül



Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Mehmet Metin



Sivasspor: Tolgahan Acar, Rıdvan Şimşek, Hasan Hatipoğlu (Dk. 46 Yiğit İncedemir), İbrahim İşçi, Ümit Kartal, Adem Koçak, Hakan Arslan, Kerim Avcı (Dk. 80 Muhammed Furkan Işık), Emre Kılınç, Leandro (Dk. 57 Gökhan Süzen), Ergin Keleş



Medipol Başakşehir: Faruk Çakır, Musa Muhammed, Bekir İrtegün, Egemen Korkmaz, Alparslan Erdem (Dk. 65 Serhat Öztorun), Attamah, Holmen, İrfan Can Kahveci, Doka, Napoleoni (Dk. 63 Cikalleshi), Mustafa Pektemek



Sarı kartlar: Dk. 61 Rıdvan Şimşek (Sivasspor), Dk. 62 Doka, Dk. 64 Bekir (Medipol Başakşehir)



Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'ndaki 6. ve son hafta maçında, Sivasspor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı.



17. dakikada Ergin'in pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Leandro'nun vuruşunda, kaleci Faruk meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



23. dakikada Doka'nın soldan kullandığı serbest atışta, kale alanında iyi yükselen Attamah'ın kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta çıktı.



39. dakikada İrfan'ın sağdan ceza alanına ortasında Napoleoni'nin vuruşunda, kaleci Tolgahan topu uzaklaştırdı.



41. dakikada ani gelişen Medipol Başakşehir atağında, Napoleoni'nin pasında uygun durumda topla buluşan Doka'nın ceza yayı civarından vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.



52. dakikada Ergin'in ceza alanı dışından sağ çaprazdan etkili vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı.



58. dakikada soldan Doka'nın kullandığı kornerde Hakan'ın ters kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.



72. dakikada İrfan'ın ceza alanı dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta gitti.



88. dakikada Ümit'in ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören pozisyondan şutunda, kaleci Faruk topu kornere çeldi.



Müsabaka, 0-0 sona erdi.



F Grubu'nu 14 puanla lider tamamlayan Medipol Başakşehir, son 16 turunda sahasında E Grubu'nu ikinci sırada bitiren Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.



Grup maçlarını 10 puanla ikinci sırada tamamlayan Sivasspor ise son 16 turunda E Grubu'nun birincisi Tuzlaspor'a konuk olacak.