Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Koray Gençerler, Gökhan Memişoğlu, Seyfettin Ünal



Medipol Başakşehir: Faruk Çakır, Musa Muhammed (Dk. 63 Caiçara), Bekir İrtegün, Egemen Korkmaz (Dk. 55 Attamah), Ferhat Öztorun, Holmen, Alparslan Erdem, Doka, Napoleoni, İrfan Can Kahveci, Cikalleshi (Dk. 69 Mustafa Pektemek)



Yeni Amasyaspor: Ömer Seis, Ali Fırat Horasan, Muhammet Emin Gül, Barış Baltürk, Mikail Usta, Ergin Kankal, Orhan Gazi Kelce (Dk. 65 Hayrullah Yusufoğlu), Simbo, Muhammed Emin Bakan, Taşkın Can Hellaç (Dk. 78 Aslan Gök), Vombola (Dk. 58 Fatih Sultan Semiz)



Sarı kartlar: Dk. 10 Ergin Kankal, Dk. 35 Simbo, Dk. 54 Vombola (Yeni Amasyaspor), Dk. 67 İrfan Can Kahveci, Dk. 82 Doka (Medipol Başakşehir)



Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. maçında Medipol Başakşehir, sahasında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yeni Amasyaspor ile 0-0 berabere kaldı.



Gruptan lider çıkmayı daha önce garantileyen Medipol Başakşehir, puanını 13'e yükseltti. Yeni Amasyaspor ise 5. maçı sonunda ilk puanını aldı.



42. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sokol Cikalleshi, Yeni Amasyaspor ceza yayı üzerinde rakibinden topu kaptı. Cikalleshi, bekletmeden çok sert vurdu, kaleci Ömer Seis, yumruklarıyla topu kornere gönderdi.



76. dakikada İrfan Can Kahveci'nin, ceza alanı dışından kaleyi cepheden gören yerden sert vuruşunda, top yandan az farkla auta çıktı.



Kalan dakikalarda başka önemli pozisyon olmadı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.



Egemen Korkmaz ve Caiçara ilk resmi maçına çıktı



Turuncu-lacivertli takımın yeni transferlerinden Egemen Korkmaz ve Caiçara, ilk resmi maçlarına Yeni Amasyaspor karşısında çıktı.



Egemen Korkmaz, ilk 11'de başladığı mücadelenin 55. dakikasında gözünün altına aldığı sert darbe nedeniyle yerini Attamah'a bıraktı. Mücadeleye yedekler arasında başlayan Brezilyalı sağ bek Caiçara ise 63. dakikada Musa Muhammed'in yerine oyuna dahil oldu.



Karşılaşmayı yaklaşık 2 bin Yeni Amasyaspor taraftarı tribünden izledi.