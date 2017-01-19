Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Vodafone Arena



Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Soner Maraş



Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Beck, Rhodolfo, Mitrovic, Atınç Nukan, Veli Kavlak (Dk. 46 Necip Uysal), Gökhan İnler, Tolgay Arslan (Dk. 66 Fatih Aksoy), Aras Özbiliz, Quaresma (Dk. 46 Muhammed Enes Durmuş), Ömer Şişmanoğlu



Darıca Gençlerbirliği: Gökhan Köstereli (Dk. 29 Deniz Çınar), Hayrullah Bilazer, Yusuf Orhan, Metehan Yatkın (Dk. 58 Doğancan Aynacı), Kerem Kaya, Murat Can Bölükbaşı, Cafercan Aksu, Sinan Turan, Cem Tosun, Alperen Doğan (Dk. 46 Aziz Kızılgün), Özer Kutlu



Goller: Dk. 19 Beck, Dk. 33 Quaresma, Dk. 70 Aras Özbiliz (Beşiktaş)



Sarı kart: Dk. 72 Doğancan Aynacı (Darıca Gençlerbirliği)



Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. hafta mücadelesinde Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek, grubu lider tamamladı ve son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu.



19. dakikada Gökhan İnler'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Beck, ceza alanına girdiği anda yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.



33. dakikada Beşiktaş, bu sefer sol çaprazdan gelişen atakta golü buldu. Topla buluşan Quaresma'nın ceza alanı içinde vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak filelere gitti ve siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı: 2-0.



45+1. dakikada Metehan Yatkın'ın ceza alanı önünden sert şutunda, kaleci Utku Yuvakuran güzel bir hareketle meşin yuvarlağı ceza alanı dışına gönderdi.



Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş, 2-0 önde tamamladı.



70. dakikada siyah-beyazlı takımın sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu kullanan Aras Özbiliz, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-0.



81. dakikada Murat Can Bölükbaşı'nın sağdan ortasında takım arkadaşından seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Cafercan Aksu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.



Beşiktaş, karşılaşmayı 3-0 kazanarak puanını 13'e yükseltti ve lider olarak gruptan çıktı.