Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Özkan Çeliker, Gökmen Olgaç, Mehmet Yıldırım



Kasımpaşa: Eray Birniçan, Onur Ural, Burak Turan, Otigba, Bozhikov, Shala, Ahmet Ildız, Andre Castro (Dk. 46 Hakan Demir), Turgut Doğan Şahin (Dk. 68 Kubilay Akyüz), Eduok (Dk. 58 Adem Büyük), Batuhan Altıntaş



Sancaktepe Belediyespor: Mehmet Doğan, Caner Solmaz, Samet Akaydin, Erdinç Kedikli, Bahadır Erol, Süleyman Olgun (Dk. 65 Ersin Aslantoğ), İrfan Akgün, Selim Kayacı, Anıl Gir (Dk. 46 Hamza Ok), Umut Koçin, Nuri Kaya



Goller: Dk. 11 Andre Castro, Dk. 16 Otigba, Dk. 38 Eduok, Dk. 42 ve 59 Batuhan Altıntaş, Dk. 62 Adem Büyük (Kasımpaşa), Dk. 70 Adem Büyük (Kendi kalesine) (Sancaktepe Belediyespor)



Sarı kart: Dk. 21 Andre Castro (Kasımpaşa)



Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. hafta maçında Kasımpaşa, sahasında Spor Toto 3. Lig ekibi Sancaktepe Belediyespor'u 6-1 yendi.



11. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Bozhikov'un sıfıra inerek arka direğe yaptığı ortayı, penaltı noktasında bulunan Eduok kafayla Andre Castro'ya indirdi. Castro'nun düzelterek yaptığı vuruşta, top ağlarla buluştu: 1-0.



16. dakikada ceza sahası sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Turgut Doğan Şahin'in arka direğe yaptığı ortada, iyi yükselen Otigba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.



38. dakikada Turgut Doğan Şahin'in ara pasında kale sahası sol çaprazında topla buluşan Eduok, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.



42. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Ahmet Ildız'ın ara pası sonrası altıpasta topla buluşan Batuhan Altıntaş, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu filelere göndererek, farkı 4'e çıkardı: 4-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı 4-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona erdi.



59. dakikada Adem Büyük'ün ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Batuhan Altıntaş, şut açısını kaybedince meşin yuvarlağı ceza sahası dışında sağ kanatta bulunan Turgut Doğan Şahin'e aktardı. Turgut'un kısa düşen ortasında savunmada Bahadır Erol'un kontrol edemediği topu iyi takip eden Batuhan Altıntaş, rakibinden kaptığı meşin yuvarlağı kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ağlarla buluşturdu: 5-0.



62. dakikada Kasımpaşa bir gol daha buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Onur Ural'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topu kale sahasında bulunan Batuhan Altıntaş, bekletmeden Adem Büyük'ün önüne indirdi. Adem'in gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 6-0.



70. dakikada Sancaktepe Belediyespor golü buldu. Sol kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Umut Koçin'in etkili ortası top doğrudan kaleye gitti. Kaleci Eray Birniçan'ın son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak kale sahası çizgisine düştü. Oluşan karambolde Adem Büyük, uzaklaştırmak istediği topu kendi ağlarına gönderdi: 6-1.



Karşılaşma Kasımpaşa'nın 6-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Bu sonuçla Kasımpaşa, B Grubu'nda 5. maçlar sonunda puanını 12'ye yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu ve üst tura çıkmayı garantiledi.