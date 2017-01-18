Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Seyrantepe



Hakemler: Oktay Taş, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Temel





Amed Sportif Faaliyetler: Kazım Sarı, Koray Şanlı, Ercüment Balıkcı, Tekin Adar (Dk. 78 Yusuf Yağmur), Erhan Eren, Şevket Güngör, Bertuğ Bayar (Dk. 53 Deniz Naki), Berat Han (Dk. 69 Emre Tekin Pınar), Mansur Çalar, Bartu Kurtuldu, Hakan Ateş



Menemen Belediyespor: Ömer Alıcı, Mehmet Tayfun Dingil, Mert Hakan Yandaş (Dk. 84 Oğuzhan Çevik), Hikmet Balioğlu, Alberk Koç, Samet Günhan, Selim Şahin, Serkan Çalık, Abdullah Topkara (Dk. 71 Serkan Yola), Jiyan Yavuz, Gökhan Ünal (Dk. 60 Tayfun Aydoğan)



Goller: Dk. 18 Bartu Kurtuldu, Dk. 87 Deniz Naki (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 43 Şevket Güngör (kendi kalesine), Dk. 90+4 Alberk Koç (Menemen Belediyespor)



Sarı kartlar: Dk. 32 Jiyan Yavuz (Menemen Belediyespor), Dk. 77 Mansur Çalar (Amed Sportif Faaliyetler)



Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. hafta maçında Spor Toto 2. Lig takımları Amed Sportif Faaliyetler ile Menemen Belediyespor 2-2 berabere kaldı.



Bu sonuçla Menemen Belediyespor puanını 4'e, Amed Sportif Faaliyetler ise 2'ye çıkardı. Diyarbakır temsilcinin ardından İzmir ekibinin de grupta bitime bir hafta kala üst tura yükselme şansı kalmadı.