Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Elazığ Atatürk



Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak



Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Berk Yıldız, Mesut Saray (Dk. 74 Traore), Onur Güney, Adem Alkaşi, Timur Bayram Özgöz, Binya (Dk. 84 Çağrı Ortakaya), Youssef Yeşilmen, Lamjed (Dk. 65 Cajic), Murat Kalkan



Galatasaray: Cenk Gönen, Ahmet Çalık, Linnes, Carole, Sabri Sarıoğlu, Yasin Öztekin (Dk. 46 Rodrigues), Bruma, Josue, Selçuk İnan (Dk. 63 Birhan Vatansever), Podolski, Eren Derdiyok (Dk. 74. Sneijder)



Goller: Dk. 9 ve 90 Podolski, Dk. 58 ve 73 Eren Derdiyok (Galatasaray), Dk. 83 Timur Bayram Özgöz (Penaltıdan) (Elazığspor)



Sarı kartlar: Dk. 83 Podolski, Dk. 84 Sneijder (Galatasaray)



Ziraat Türkiye Kupası E Grubu beşinci hafta maçında Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'u deplasmanda 4-1 yendi.



9. dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Podolski'nin sert vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1.



19. dakikada Elazığspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Youssef Yeşilmen'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



58. dakikada Podolski'nin pasıyla topla buluşan Eren Derdiyok'un önce rakibini sonra kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı geçti. Eren'in vuruşunda top Murat Kalkan'a çarparak, filelerle buluştu: 0-2.



73. dakikada Bruma'nın pasında Podolski'den seken top, ceza sahası içinde Eren Derdiyok'un önünde kaldı. Eren'in vuruşunda top, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın sağından ağlara gitti: 0-3.



83. dakikada Berk Yıldız ceza sahası içinde Podolski'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kutluhan Bilgiç, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Timur Bayram Özgöz, topu ağlara göndererek, farkı 2'e indirdi: 1-3.



90. dakikada Galatasaray, farkı 3'e çıkardı. Bu dakikada ceza sahası içinde Bruma, uygun durumda olan Podolski'ye topu gönderdi. Podolski'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-4.



Galatasaray, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.



Öte yandan, 63. dakikada oyundan çıkan Selçuk İnan, formasını İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Seki'ye verdi.