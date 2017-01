Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Konya Büyükşehir Belediyesi



Hakemler: Ali Şansalan, Cumhur Altay, Mehmet Kısal



Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Ömer Ali Şahiner, Volkan Fındıklı, Can Demir Aktav, Mehmet Uslu, Hadziahmetovic, Emre Can Atila (Dk. 69 Jonsson), Mbamba, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 85 Bajic), Fofana (Dk. 69 Milosevic), Hora



Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Muhittin Tekin, Kerim Bölük, Ramazan Erarslan, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Hüseyin İriç (Dk. 46 Burak Gökbel), Reha Yaylı, Özer Ercili, Mustafa Altun (Dk. 68 Cihat Kahraman), Fevzi Can Bozkuş (Dk. 57 Fatih Arat), Emir Can Sayar



Gol: Dk. 21 Kerim Bölük (Kendi kalesine) (Atiker Konyaspor)



Sarı kart: Dk. 52 Halil İbrahim Sönmez (Atiker Konyaspor)



Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında Atiker Konyaspor, sahasında Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi.



21. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in sağdan ortasında, ceza sahasında ters bir vuruş yapan Kerim Bölük, topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.



Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 1-0 kazandı.