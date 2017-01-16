Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında yarın yapılacak 5. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında yarın yapılacak 5. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre kupada yarınki müsabakaların hakemleri şunlar:

12.00 Boluspor-Kayserispor: Özgüç Türkalp

12.00 Anagold 24 Erzincanspor-Tuzlaspor: Erkan Engin

14.00 İnegölspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

17.00 Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor: Ali Şansalan

17.45 Bursaspor-Akhisar Belediyespor: Serkan Tokat

19.45 Elazığspor-Galatasaray: Kutluhan Bilgiç

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