Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında yarın yapılacak 5. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre kupada yarınki müsabakaların hakemleri şunlar:



12.00 Boluspor-Kayserispor: Özgüç Türkalp



12.00 Anagold 24 Erzincanspor-Tuzlaspor: Erkan Engin



14.00 İnegölspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka



17.00 Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor: Ali Şansalan



17.45 Bursaspor-Akhisar Belediyespor: Serkan Tokat



19.45 Elazığspor-Galatasaray: Kutluhan Bilgiç