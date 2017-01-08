Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanan 3. hafta erteleme maçında Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler'i 5-0 yenerek, liderliğini sürdürdü.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanan 3. hafta erteleme maçında Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler'i 5-0 yenerek, liderliğini sürdürdü.

Antalya Mardan Stadı'nda yapılan ve ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada rakibini farklı skorla yenen başkent temsilcisi, puanını 12'ye çıkararak, son 16 turunda oynamayı garantiledi.

Spor Toto 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler ise 1 puanla son sırada kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1- Gençlerbirliği4 40016 1 15 12
2- Fenerbahçe4 2 1 1 9 3 6 7
3- Menemen Belediyespor 4 1 0 3 211-9 3
4- Amed Sportif Faaliyetler4 0 1 3 2 14 -12 1

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