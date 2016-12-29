Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta, yapılan 5 maçla tamamlandı.



Fenerbahçe, sahasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Menemen Belediyespor'u 6-0 mağlup etti. Gençlerbirliği de konuk ettiği Spor Toto 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'i 6-0 ile geçerken, Osmanlıspor deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'u 3-0 yendi.



Trabzonspor, Spor Toto 3. Lig takımı Kızılcabölükspor ile deplasmanda, Bursaspor ise Spor Toto 2. Lig temsilcisi Aydınspor 1923 ile iç sahada 1-1 berabere kaldı.



F Grubu'nda Medipol Başakşehir, D Grubu'nda Beşiktaş ve B Grubu'nda Çaykur Rizespor, bitime iki maç kala son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.



Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında, gruplara göre alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:



A Grubu:



Kırklarelispor-Gaziantepspor: 0-4



Şanlıurfaspor-Osmanlıspor: 0-3





Takım O G B M A Y Av. P 1. Osmanlıspor 4 3 0 1 9 4 5 9 2. Şanlıurfaspor 4 3 0 1 9 5 4 9 3. Gaziantepspor 4 2 0 2 7 5 2 6 4. Kırklarelispor 4 0 0 4 2 13 -11 0

Takım O G B M A Y Av. P 1. Çaykur Rizespor 4 4 0 0 16 2 14 12 2. Kasımpaşa 4 3 0 1 9 10 -1 9 3. Sancaktepe Belediyespor 4 1 0 3 4 8 -4 3 4. İnegölspor 4 0 0 4 4 13 -9 0

Takım O G B M A Y Av. P 1. Gençlerbirliği 3 3 0 0 11 1 10 9 2. Fenerbahçe 4 2 1 1 9 3 6 7 3. Menemen Belediyespor 4 1 0 3 2 11 -9 3 4. Amed Sportif Faaliyetler 3 0 1 2 2 9 -7 1

Takım O G B M A Y Av. P 1. Beşiktaş 4 3 1 0 7 3 4 10 2. Kayserispor 4 2 0 2 8 5 3 6 3. Boluspor 4 1 1 2 4 7 -3 4 4. Darıca Gençlerbirliği 4 1 0 3 5 9 -4 3

Takım O G B M A Y Av. P 1. Tuzlaspor 4 3 0 1 9 4 5 9 2. Anagold 24 Erzincanspor 4 2 1 1 8 7 1 7 3. Galatasaray 4 1 2 1 6 6 0 5 4. Elazığspor 4 0 1 3 3 9 -6 1

Takım O G B M A Y Av. P 1. Medipol Başakşehir 4 4 0 0 11 2 9 12 2. Sivasspor 4 2 0 2 6 6 0 6 3. Göztepe 4 2 0 2 5 8 -3 6 4. Yeni Amasyaspor 4 0 0 4 3 9 -6 0

Takım O G B M A Y Av. P 1. Ümraniyespor 4 2 0 2 5 6 -1 6 2. Bursaspor 4 1 2 1 7 5 2 5 3. Akhisar Belediyespor 4 1 2 1 7 7 0 5 4. Aydınspor 1923 4 1 2 1 5 6 -1 5

Takım O G B M A Y Av. P 1. Atiker Konyaspor 4 2 2 0 8 1 7 8 2. Gümüşhanespor 4 2 1 1 4 5 -1 7 3. Trabzonspor 4 1 2 1 7 3 4 5 4. Kızılcabölükspor 4 0 1 3 1 11 -10 1