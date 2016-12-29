Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta, yapılan 5 maçla tamamlandı.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta, yapılan 5 maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, sahasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Menemen Belediyespor'u 6-0 mağlup etti. Gençlerbirliği de konuk ettiği Spor Toto 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'i 6-0 ile geçerken, Osmanlıspor deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'u 3-0 yendi.

Trabzonspor, Spor Toto 3. Lig takımı Kızılcabölükspor ile deplasmanda, Bursaspor ise Spor Toto 2. Lig temsilcisi Aydınspor 1923 ile iç sahada 1-1 berabere kaldı.

F Grubu'nda Medipol Başakşehir, D Grubu'nda Beşiktaş ve B Grubu'nda Çaykur Rizespor, bitime iki maç kala son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında, gruplara göre alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

A Grubu:

Kırklarelispor-Gaziantepspor: 0-4

Şanlıurfaspor-Osmanlıspor: 0-3

TakımO G BM A Y Av. P
1. Osmanlıspor4 30 1 9 45 9
2. Şanlıurfaspor4 30195 4 9
3. Gaziantepspor4 2 0 2 7 52 6
4. Kırklarelispor4 0 0 4 2 13 -11 0


B Grubu:

Çaykur Rizespor-Sancaktepe Belediyespor: 4-1

İnegölspor-Kasımpaşa: 1-3

TakımO G BM A Y Av. P
1. Çaykur Rizespor4 40 0 16 214 12
2. Kasımpaşa4 301910 -1 9
3. Sancaktepe Belediyespor4 1 0 3 4 8-4 3
4. İnegölspor4 0 0 4 4 13 -9 0


C Grubu:

Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: 6-0

Fenerbahçe-Menemen Belediyespor: 6-0

TakımO G B M A Y Av. P
1. Gençlerbirliği3 3 0 0 11 1 10 9
2. Fenerbahçe4 2 1 1 93 6 7
3. Menemen Belediyespor 4 1 0 3 2 11 -9 3
4. Amed Sportif Faaliyetler3 0 1 2 2 9 -7 1
Not: Amed Sportif Faaliyetler ile Gençlerbirliği arasında 22 Aralık'ta yapılması planlanan 3. hafta maçı, Diyarbakır temsilcisinin kaptanı Şehmus Özer'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı ertelenmişti.

D Grubu:

Beşiktaş-Boluspor: 2-0

Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor: 2-1

Takım O G B M A Y Av.P
1. Beşiktaş4 3 1 0 7 3 4 10
2. Kayserispor4 2 0 2 8 5 3 6
3. Boluspor 4 1 1 2 4 7 -3 4
4. Darıca Gençlerbirliği4 1 0 3 5 9 -4 3


E Grubu:

Anagold 24 Erzincanspor-Elazığspor: 3-2

Tuzlaspor-Galatasaray: 3-2

TakımO G B M A Y Av. P
1. Tuzlaspor4 3 0 1 9 4 5 9
2. Anagold 24 Erzincanspor4 2 1 1 8 7 1 7
3. Galatasaray4 1 2 1 6 6 0 5
4. Elazığspor4 0 1 3 3 9 -6 1


F Grubu:

Sivasspor-Yeni Amasyaspor: 3-1

Göztepe-Medipol Başakşehir: 0-2

TakımOGBMAYAv.P
1. Medipol Başakşehir4 4 0 0 11 2 9 12
2. Sivasspor4 2 0 2 6 6 0 6
3. Göztepe4 2 0 2 5 8 -36
4. Yeni Amasyaspor4 0 0 4 3 9 -6 0


G Grubu:

Akhisar Belediyespor-Ümraniyespor: 0-1

Bursaspor-Aydınspor 1923: 1-1

TakımO G B M A Y Av. P
1. Ümraniyespor4 2 0 2 5 6 -1 6
2. Bursaspor4 1 2 1 7 5 2 5
3. Akhisar Belediyespor4 1 2 1 7 7 0 5
4. Aydınspor 19234 1 2 1 5 6 -1 5


H Grubu:

Atiker Konyaspor-Gümüşhanespor: 3-0

Kızılcabölükspor-Trabzonspor: 1-1

TakımO G B M A Y Av. P
1. Atiker Konyaspor4 2 2 0 8 1 7 8
2. Gümüşhanespor4 2 1 1 4 5 -1 7
3. Trabzonspor4 1 2 1 7 3 4 5
4. Kızılcabölükspor4 01 3 1 11 -10 1

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