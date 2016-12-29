Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta, yapılan 5 maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, sahasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Menemen Belediyespor'u 6-0 mağlup etti. Gençlerbirliği de konuk ettiği Spor Toto 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'i 6-0 ile geçerken, Osmanlıspor deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'u 3-0 yendi.
Trabzonspor, Spor Toto 3. Lig takımı Kızılcabölükspor ile deplasmanda, Bursaspor ise Spor Toto 2. Lig temsilcisi Aydınspor 1923 ile iç sahada 1-1 berabere kaldı.
F Grubu'nda Medipol Başakşehir, D Grubu'nda Beşiktaş ve B Grubu'nda Çaykur Rizespor, bitime iki maç kala son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında, gruplara göre alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
A Grubu:
Kırklarelispor-Gaziantepspor: 0-4
Şanlıurfaspor-Osmanlıspor: 0-3
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1. Osmanlıspor
|4
|3
|0
|1
|9
|4
|5
|9
|2. Şanlıurfaspor
|4
|3
|0
|1
|9
|5
|4
|9
|3. Gaziantepspor
|4
|2
|0
|2
|7
|5
|2
|6
|4. Kırklarelispor
|4
|0
|0
|4
|2
|13
|-11
|0
B Grubu:
Çaykur Rizespor-Sancaktepe Belediyespor: 4-1
İnegölspor-Kasımpaşa: 1-3
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1. Çaykur Rizespor
|4
|4
|0
|0
|16
|2
|14
|12
|2. Kasımpaşa
|4
|3
|0
|1
|9
|10
|-1
|9
|3. Sancaktepe Belediyespor
|4
|1
|0
|3
|4
|8
|-4
|3
|4. İnegölspor
|4
|0
|0
|4
|4
|13
|-9
|0
C Grubu:
Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: 6-0
Fenerbahçe-Menemen Belediyespor: 6-0
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1. Gençlerbirliği
|3
|3
|0
|0
|11
|1
|10
|9
|2. Fenerbahçe
|4
|2
|1
|1
|9
|3
|6
|7
|3. Menemen Belediyespor
|4
|1
|0
|3
|2
|11
|-9
|3
|4. Amed Sportif Faaliyetler
|3
|0
|1
|2
|2
|9
|-7
|1
D Grubu:
Beşiktaş-Boluspor: 2-0
Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor: 2-1
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1. Beşiktaş
|4
|3
|1
|0
|7
|3
|4
|10
|2. Kayserispor
|4
|2
|0
|2
|8
|5
|3
|6
|3. Boluspor
|4
|1
|1
|2
|4
|7
|-3
|4
|4. Darıca Gençlerbirliği
|4
|1
|0
|3
|5
|9
|-4
|3
E Grubu:
Anagold 24 Erzincanspor-Elazığspor: 3-2
Tuzlaspor-Galatasaray: 3-2
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1. Tuzlaspor
|4
|3
|0
|1
|9
|4
|5
|9
|2. Anagold 24 Erzincanspor
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|1
|7
|3. Galatasaray
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4. Elazığspor
|4
|0
|1
|3
|3
|9
|-6
|1
F Grubu:
Sivasspor-Yeni Amasyaspor: 3-1
Göztepe-Medipol Başakşehir: 0-2
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1. Medipol Başakşehir
|4
|4
|0
|0
|11
|2
|9
|12
|2. Sivasspor
|4
|2
|0
|2
|6
|6
|0
|6
|3. Göztepe
|4
|2
|0
|2
|5
|8
|-3
|6
|4. Yeni Amasyaspor
|4
|0
|0
|4
|3
|9
|-6
|0
G Grubu:
Akhisar Belediyespor-Ümraniyespor: 0-1
Bursaspor-Aydınspor 1923: 1-1
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1. Ümraniyespor
|4
|2
|0
|2
|5
|6
|-1
|6
|2. Bursaspor
|4
|1
|2
|1
|7
|5
|2
|5
|3. Akhisar Belediyespor
|4
|1
|2
|1
|7
|7
|0
|5
|4. Aydınspor 1923
|4
|1
|2
|1
|5
|6
|-1
|5
H Grubu:
Atiker Konyaspor-Gümüşhanespor: 3-0
Kızılcabölükspor-Trabzonspor: 1-1
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1. Atiker Konyaspor
|4
|2
|2
|0
|8
|1
|7
|8
|2. Gümüşhanespor
|4
|2
|1
|1
|4
|5
|-1
|7
|3. Trabzonspor
|4
|1
|2
|1
|7
|3
|4
|5
|4. Kızılcabölükspor
|4
|0
|1
|3
|1
|11
|-10
|1