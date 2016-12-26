Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 28 Aralık Çarşamba ve 29 Aralık Perşembe günü yapılacak 4. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada müsabakaların hakemleri şöyle:



28 Aralık Çarşamba



12.00 Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor: Volkan Bayarslan



14.30 İnegölspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat



16.00 Atiker Konyaspor-Gümüşhanespor: Suat Arslanboğa



17.00 Akhisar Belediyespor-Ümraniyespor: Abdulkadir Bitigen



18.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Serkan Çınar



20.30 Tuzlaspor-Galatasaray: Alper Ulusoy



29 Aralık Perşembe:



14.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Bülent Birincioğlu



16.00 Şanlıurfaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya



16.30 Bursaspor-Aydınspor 1923: Murat Özcan



18.00 Kızılcabölükspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler



20.30 Fenerbahçe-Menemen Belediyespor: Ümit Öztürk