Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Arda Kardeşler, Osman Gökhan Bilir, Mustafa Sönmez
Menemen Belediyespor: Amir Güren, Murat Erdemir (Dk. 84 Tayfur Emre Yılmaz), Veli Çetin, Efe Karaoğlu, Yasin Güreler, Mustafa Şen, Mert Hakan Yandaş (Dk. 76 Gökhan Ünal), İbrahim Dağaşan, Ertuğrul Arslan, Erman Kılıç (Dk. 66 Ahmet Arı), Abdullah Topkara
Fenerbahçe: Fabiano, Savaş Polat, Skrtel, Neustadter, İsmail Köybaşı, Stoch, Ozan Tufan, Abdurrahman Canlı (Dk. 90 Yiğithan Güveli), Chahechouhe, Salih Uçan, Fernandao
Gol: Dk. 22 Fernandao (Penaltıdan) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 49 Stoch, Dk. 54 Savaş Polat, Dk. 84 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 69 Veli Çetin (Menemen Belediyespor)
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Menemen Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
8. dakikada Erman Kılıç'ın ceza alanı dışında attığı sert şutta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
21. dakikada ceza alanı içinde Salih Uçan, Erman Kılıç'la girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi. 22'nci dakikada penaltıyı kullanan Fernandao, takımını 1-0 öne geçirdi.
Müsabakanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
50. dakikada hızlı gelişen Menemen Belediyespor atağında, ceza alanı içinde Mert Hakan'ın şutunda top, kaleci Fabiano'dan döndü. Erman Kılıç'ın tekrar kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Fabiano bir kez daha uzaklaştırdı. Ev sahibi ekipte son olarak Abdullah'ın vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.
74. dakikada Yasin'in sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Ahmet Arı'nın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
78. dakikada Savaş Polat'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topla buluşan Fernandao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: İzmir AtatürkHakemler: Arda Kardeşler, Osman Gökhan Bilir, Mustafa SönmezMenemen Belediyespor: Amir Güren, Murat Erdemir (Dk. 84 Tayfur Emre Yılmaz), Veli Çetin, Efe Karaoğlu, Yasin Güreler, Mustafa Şen, Mert Hakan Yandaş (Dk. 76 Gökhan Ünal), İbrahim Dağaşan, Ertuğrul Arslan, Erman Kılıç (Dk.
Stat: İzmir Atatürk