Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalya temsilcisi Juventus, konuk ettiği İspanya ekibi Barcelona'yı 3-0 mağlup etti.



Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Juventus, aradığı golü 7. dakikada buldu. Sağ kanattan ceza sahasına çalımlarla ilerleyen Juan Cuadrado, topu Paulo Dybala'ya aktardı. Arjantinli futbolcu Dybala, sırtı kaleye dönük pozisyondaki vuruşunda, topu filelere gönderdi ve Juventus mücadelede 1-0 öne geçti.



Maçın 22. dakikasında soldan gelişen atakta, ceza sahasında topla bulaşan Dybala'nın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ikinci kez Barcelona filelerine gitti.



İkinci yarıda da üst üste ataklar geliştiren İtalya temsilcisinde sol kanattan Miralem Pjanic'in köşe vuruşunda topa iyi yükselen Giorgio Chiellini, 55. dakikada kafa vuruşu ile Juventus'u 3-0 öne geçirdi. İtalyan ekip maçı da bu skorla kazandı.



Barcelona'da forma giyen milli oyuncu Arda Turan, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.



Juventus seriyi korudu



Juventus bu galibiyetle, UEFA organizasyonlarında evinde oynadığı 22'inci karşılaşmayı da kaybetmedi. Torino temsilcisi, son olarak evinde 2013 Nisan'da Bayern Münih'e 2-0 yenilmişti.