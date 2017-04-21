Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Stat: Vodafone ArenaHakemler: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano (Dk. 77 Beck), Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 94 Necip Uysal), Quaresma (Dk.
Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano (Dk. 77 Beck), Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 94 Necip Uysal), Quaresma (Dk. 117 Tolgay Arslan), Talisca, Babel, Cenk Tosun
Olympique Lyon: Lopes, Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel (Dk. 120+1 Rybus), Tousart, Gonalons, Tolisso, Cornet (Dk. 77 Fekir), Lacazette (Dk. 91 Ghezzal), Valbuena
Goller: Dk. 27 ve Dk. 58 Talisca (Beşiktaş), Dk. 34 Lacazette (Olympique Lyon)
Sarı kartlar: Dk. 29 Adriano, Dk. 78 Tosic, Dk. 118 Gökhan Gönül (Beşiktaş), Dk. 32 Gonalons (Olympique Lyon)
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında normal süre ve uzatmaları Olympique Lyon karşısında 2-1 önde tamamlayan Beşiktaş, penaltı atışlarında 7-6 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Fransa'daki ilk maçı 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, Vodafone Arena'da aynı skorla rakibine üstünlük sağlamasına rağmen penaltı atışlarında istediği sonucu alamadı ve çeyrek finalde elendi.
46. dakikada Quaresma'nın ortaladığı topa Talisca'nın kafa vuruşunda top kaleciyi geçse de Jallet meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.
54. dakikada kullanılan serbest vuruşta Quaresma'nın barajdan dönen topunu önünde bulan Talisca'nın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
58. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Adriano'nun soldan yaptığı ortaya iyi yükselen Brezilyalı Talisca'nın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1
63. dakikada savunmanın arkasına kaçarak topla buluşan Lacazette'nin vuruşunda kaleci Fabricio gole izin vermedi.
68. dakikada Tousart'ın ortasında Tosic'e çarpan top kaleye doğru yön değiştirdi ancak Fabricio son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
79. dakikada Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta Diakhaby meşin yuvarlağa kafayla vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.
85. dakikada Quaresma'nın sağdan ortası direkten dönerek Babel'in önünde kaldı. İlk anda topa vuramayan Hollandalı futbolcunun şutu Cenk Tosun'dan geri döndü.
88. dakikada Olympique Lyon gole yaklaştı. Kullanılan köşe vuruşunda Diakhaby'nin kafa vuruşunda top Fabricio'dan döndü. Pozisyonun devamında Tousart'ın vuruşu yine İspanyol kaleciden sekti. Diakhaby'nin son kafa vuruşunda ise Fabricio bir kez daha gole izin vermedi.
90. dakikada Tolisso'nun pasıyla buluşan Lacazette, Mitrovic'ten sıyrılarak sert vurdu, ancak meşin yuvarlak direkten dışarı gitti.
Karşılaşmanın normal süresi Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlanınca uzatma bölümüne geçildi.
Uzatmalar
102. dakikada Beşiktaş çok net bir fırsatı değerlendiremedi. Sağdan çizgiye inen Quaresma'nın yerden ortasına Talisca gelişine vurdu ancak top yandan dışarı çıktı.
105. dakikada Olympique Lyon'un kullandığı köşe vuruşunda Diakhaby'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
107. dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Hutchinson topu kafayla indirdi, Cenk Tosun'un vuruşunda kaleci Lopes meşin yuvarlağı kontrol etti.
112. dakikada Morel'in soldan ortasında altıpas içinde Fekir vurdu ancak Fabricio meşin yuvarlağın son anda gol olmasını engelledi.
Karşılaşmanın uzatma bölümü de 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlanınca penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılar
Beşiktaş'ın penaltılardaki gollerini Babel, Cenk Tosun, Hutchinson, Tolgay Arslan, Talisca, Necip Uysal atarken, Tosic ve Mitrovic kaçırdı.
Olympique Lyon'da ise Fekir, Tolisso, Ghezzal, Rybus, Valbuena, Diakhaby ve Gonalons atışları gole çevirirken, Jallet ise penaltı atışından yararlanamadı.
Beşiktaş, penaltılarda rakibine 7-6 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.