Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Stat: Vodafone ArenaHakemler: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk TosunOlympique Lyon: Lopes, Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel, Tousart,...
Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun
Olympique Lyon: Lopes, Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel, Tousart, Gonalons, Tolisso, Cornet, Lacazette, Valbuena
Goller: Dk. 27 Talisca (Beşiktaş), Dk. 34 Lacazette (Olympique Lyon)
Sarı kartlar: Dk. 29 Adriano (Beşiktaş), Dk. 32 Gonalons (Olympique Lyon)
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Beşiktaş ile Olympique Lyon arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
2. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Babel'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Tosun'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Lopes'de kaldı.
5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşunda kaleci Lopes yine gole izin vermedi.
14. dakikada Lacazette'nin soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Tolisso'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
27. dakikada Beşiktaş golü buldu. Hızlı kullanılan köşe vuruşunda Oğuzhan Özyakup'un içeri çevirdiği topa Talisca yerden vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
34. dakikada Olympique Lyon beraberliği yakaladı. Gonalons'un savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Lacazette'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
41. dakikada savunmanın hatasında meşin yuvarlakla buluşan Lacazette'nin şutunda top direğin içine çarparak kaleye paralel bir şekilde dışarı çıktı.
43. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.