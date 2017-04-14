Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Stat: LyonHakemler: Antonio Mateu Lahoz, Javier Rodriguez, Pau Cebrian Devis (İspanya)Olympique Lyon: Lopes, Rafael (Dk. 53 Jallet), Mammana, Diakhaby, Morel, Ghezzal (Dk. 52 Cornet), Tousart, Tolisso, Valbuena, Fekir, LacazetteBeşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic (Dk.
Stat: Lyon
Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Javier Rodriguez, Pau Cebrian Devis (İspanya)
Olympique Lyon: Lopes, Rafael (Dk. 53 Jallet), Mammana, Diakhaby, Morel, Ghezzal (Dk. 52 Cornet), Tousart, Tolisso, Valbuena, Fekir, Lacazette
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic (Dk. 64 Necip Uysal), Tosic, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 74 Tolgay Arslan), Babel, Talisca, Adriano, Cenk Tosun (Dk. 86 Gökhan İnler)
Goller: Dk. 15 Babel (Beşiktaş), Dk. 83 Tolisso, Dk. 84 Morel (Olympique Lyon)
Sarı kartlar: Dk. 19 Rafael, Dk. 58 Lacazette, Dk. 67 Fekir, Dk. 73 Jallet, Dk. 80 Valbuena (Olympique Lyon), Dk. 21 Marcelo, Dk. 83 Tolgay Arslan (Beşiktaş)
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a 2-1 yenildi.
48. dakikada Oğuzhan Özyakup'un soldan kullandığı korner atışında arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Talisca, kötü bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı auta gönderdi.
55. dakikada Talisca'nın kaptırdığı topta Olympique Lyon atağında Morel'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Valbuena, meşin yuvarlağı kaleye göndermeye çalıştı. Kaleci Fabricio'nun tokatladığı topu savunma kafayla kornere attı.
64. dakikada Olympique Lyon, ikinci yarıda etkili olduğu sağ kanattan bir kez daha geldi. Rakiplerinden kurtulan Valbuena'nın plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
71. dakikada Marcelo'nun büyük hatasında topu alan Lacazette, hızlı bir şekilde Beşiktaş ceza alanına yöneldi. Tosic'in müdahale edemediği Lacazette, kaleci Fabricio'yu geçtikten sonra yerden vurdu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.
78. dakikada sağdan Fekir'in kullandığı korner atışında arka direkte topla buluşan Tolisso'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Tolisso, önünde bulduğu meşin yuvarlağı sert bir vuruşla auta attı.
83. dakikada Valbuena'nın sol çaprazdan kullandığı serbest atışta savunmadan seken topu önünde bulan Tolisso, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-1.
84. dakikada rakibine baskı yapan Olympique Lyon, ikinci golü buldu. Geri pasta üç oyuncunun baskısıyla karşılaşan Fabricio'nun hatasında topu kapan Morel, meşin yuvarlağı rahat bir şekilde filelere gönderdi: 2-1.
Beşiktaş, son dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.