Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Stat: LyonHakemler: Antonio Mateu Lahoz, Javier Rodriguez, Pau Cebrian Devis (İspanya)Olympique Lyon: Lopes, Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel, Ghezzal, Tousart, Tolisso, Valbuena, Fekir, LacazetteBeşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup,...
Stat: Lyon
Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Javier Rodriguez, Pau Cebrian Devis (İspanya)
Olympique Lyon: Lopes, Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel, Ghezzal, Tousart, Tolisso, Valbuena, Fekir, Lacazette
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Babel, Talisca, Adriano, Cenk Tosun
Gol: Dk. 15 Babel (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 19 Rafael (Olympique Lyon), Dk. 21 Marcelo (Beşiktaş)
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fransa temsilcisi Olympique Lyon karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
4. dakikada Olympique Lyonlu futbolcuların uzaklaştıramadığı topu ceza alanı içinde sol çaprazda önünde bulan Marcelo'nun vuruşunda, kaleci Lopes son anda meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.
9. dakikada Oğuzhan Özyakup'un soldan kullandığı korner atışında arka direkte topla buluşan Tosic, meşin yuvarlağı Marcelo'nun önüne gönderdi. Bu oyuncunun etkisiz vuruşunda, savunma topu uzaklaştırdı.
10. dakikada ani gelişen Olympique Lyon atağında Fekir, kaleci Fabricio ile sol çaprazda karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kalesini terk eden Fabricio'ya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
15. dakikada Beşiktaş, güzel bir serbest vuruş organizasyonuyla öne geçti. Talisca, topu kaleye vurmak yerine ceza alanı önünde bekleyen Babel'i gördü. Bu oyuncu rakibinden güzel bir hareketle sıyrıldığı anda yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
20. dakikada Tolisso'nun son çizgideki pasında ön direkte topla buluşan Lacazette'nin şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Beşiktaş savunması tehlikeyi daha sonra uzaklaştırdı.
Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.