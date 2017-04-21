Futbol: UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
Futbolda 2017 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek Türk Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.
Futbolda 2017 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek Türk Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'da 3-19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek milli takımın aday kadrosuna davet edilen oyuncular, 25 Nisan Salı günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Atalay Babacan, Yunus Akgün, Recep Gül, Abdussamed Karnuçu, Ramazan Emirhan Civelek, Ozan Muhammed Kabak, Bekir Melih Gökçimen (Galatasaray), Berke Özer, Berkehan Biçer, Egehan Gök (Altınordu), Miraç Fatih Değirmenci (Beşiktaş), Berk Çetin (Borussia Mönchengladbach), Hasan Ali Adıgüzel (Akhisar Belediyespor), Kerem Atakan Kesgin (Bucaspor), Enes İslam İlkin (Samsunspor), Sefa Akgün (Trabzonspor), Umut Güneş (Stuttgart), Malik Karaahmet (Eintracht Frankfurt).
Türkiye A Grubu'nda, ev sahibi Hırvatistan, İspanya ve İtalya ile mücadele edecek.
Ay-yıldızlı ekip, 3 Mayıs'ta İspanya, 6 Mayıs'ta Hırvatistan ve 9 Mayıs'ta da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bu üç maç da Rijeka şehrinde bulunan Rujevica Stadı'nda oynanacak.