Futbol Tutkusu Hakemliğe Başlattı

FECRİ BARLIK - Küçük yaşlarda iki ağabeyini örnek alarak sokakta futbol oynamaya başlayan Semra Bulut, hafta içi Siirt'in Pervari ilçesinde beden eğitimi öğretmenliği yaparken hafta sonları da maçlarda hakemlik görevini üstleniyor.



Siirt'te yaşayan 29 yaşındaki Bulut, iki ağabeyini örnek alarak sokakta oynamaya başladığı futbola sevgisi artınca yeşil sahalarda hakemliğe de el attı. Hafta içi Pervari ilçesindeki Taşdibek Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Bulut, hafta sonları da kentte oynanan maçlarda hakem olarak görev alıyor.



Daha önce top koşturduğu yeşil sahalarda şimdi düdük çalan Bulut, çok sevdiği futbol hakemliğini FIFA kokartıyla taçlandırmak istiyor.



Semra Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokakta başladığı futbolda kendini geliştirdiğini, ardından Kadınlar 1. Ligi'nde Kartalspor ve Marmara Üniversitesi'nde 7 yıl top koşturduğunu söyledi.



Futbolu bıraktıktan sonra bu spordan kopmamak için 4 yıldır Siirt il hakemi statüsünde maç yönettiğini ifade eden Bulut, "Futbolu bıraktıktan sonra çok sevdiğim bu spordan kopmamak için hakemliğe başladım. Dört yıldır da faal olarak hakemlik yapıyorum. Futbol hakemliği kadınlar için biraz zor olsa da bence kadınlar istedikten sonra her işi başarabilirler. Kadınların futbola daha bir güzellik katacağını düşünüyorum." dedi.



Futbolla ilgilendiği için hakemliğe başlarken çok fazla zorlanmadığını ifade eden Bulut, bu mesleği severek yaptığını ve bu nedenle haftanın 3 günü antrenmana çıktığını aktardı.



Futbolu oynamakla yönetmenin çok ayrı şeyler olduğunu vurgulayan Semra Bulut, şunları kaydetti:



"Arada çok büyük fark var. Biz de yıllarca top oynadık ama kurallara gerçekten hakim olmayarak oynamışız. Hakem olup kuralları daha da öğrendikten sonra bizim için futbolu yönetmek daha kolay oluyor. Hafta içleri okula, hafta sonları maçlara gidiyorum. Dinlenme zamanım olmuyor. Haftada 3 gün antrenman yapıyorum. Çok yoğun bir dönem geçiriyorum. Tempoya alıştığımız için artık zorlanmıyoruz. Bu şekilde bir sistem içerisinde devam ediyoruz."



"Kalıpları kırdık"



Hem erkeklerin hem kadınların maçlarında görev aldığını anlatan Bulut, diyaloglarının iyi olmasından dolayı kadın maçlarını yönetmenin daha iyi olduğunu belirtti.



Erkeklerin kadın hakeme bakış açısının biraz daha değiştiğini aktaran Bulut, "Geldiğimde burada kadın hakem yoktu. İlk başlarda bakış açıları çok farklı oldu ama maçlara çıka çıka bu duruma da alıştılar. Futbol oynamadığımı düşünerek, 'Kadınsın, hakem olamazsın' gözüyle bakıyorlardı. Bu işten anlamadığımı düşünüyorlardı. Zamanla bu kalıpları da kırdık ve şu anda amatör maçları yönetiyoruz." ifadelerini kullandı.



Hakemliğin getirdiği dezavantajların da olduğunu savunan Bulut, maç esnasında sadece müsabakaya odaklandıkları için tribünlerdeki seslere kulak tıkadıklarını anlattı.



Cüneyt Çakır'ı örnek alıyor



Hakemlikte çok beğendiği Cüneyt Çakır'ı örnek aldığını ve onun yolunda ilerlemeyi hedeflediğini dile getiren Semra Bulut, bu mesleği FIFA kokartıyla taçlandırmak istediğini kaydetti.



Her hakemin olduğu gibi kendisinin de Süper Lig'de maç yönetmeyi çok istediğini belirten Bulut, şu ifadeleri kullandı:



"Kısmet olur inşallah. Türkiye'de tabii ki Cüneyt Çakır var örnek aldığımız. Eskilerden kadın olarak Lale Orta var. Türkiye'nin ilk elit kadın hakemi. O daha çok Süper Lig maçı yönetmişti. Onu örnek alıyoruz. Dilan Deniz Gökçek hocamız vardı. O da hakemliği bıraktı. Şu an Süper Lig gözlemciliği yapıyor. O da bizim için bir örnek. Önümüzü açan kişiydi. Önümüzü açtığı için ona da çok teşekkür ediyorum."