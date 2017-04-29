Futbol: Toplu Sonuç

Spor Toto 2. Lig'de 34, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 38. hafta müsabakalarıyla normal sezon tamamlandı.



3. Lig'de 2 ve 3. gruplarda ise sezon birer maç dışında sona erdi.



2. Grup'ta Dersimspor ile Çatalcaspor arasında bugün oynanması gereken 34. hafta karşılaşması ertelendi. 3. Grup'ta ise şampiyonluğu daha önce garantileyen Afjet Afyonspor, saat 19.00'da Baysal İnşaat Düzyurtspor'u konuk edecek.



Spor Toto 2. Lig



Beyaz Grup:



Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fethiyespor: 0-0



Büyükçekmece Tepecikspor-Kocaeli Birlikspor: 2-3



Keçiörengücü-Fatih Karagümrük: 2-3



Konya Anadolu Selçukspor-Hacettepe: 1-2



Nazilli Belediyespor-Pendikspor: 4-2



İstanbulspor-Sivas Belediyespor: 2-0



Zonguldak Kömürspor-Ofspor: 2-1



Anadolu Üsküdar 1908-Bucaspor: 4-0



Amed Sportif Faaliyetler-Kahramanmaraşspor: 2-1



Kırmızı Grup:



1461 Trabzon-İnegölspor: 7-4



BUGSAŞ Spor-Kırklarelispor: 0-2



Tuzlaspor-Aydınspor 1923:



Sarıyer-Niğde Belediyespor: 2-0



Kastamonuspor 1966-Kayseri Erciyesspor: 5-0



Menemen Belediyespor-Karşıyaka: 3-3



MKE Ankaragücü-Hatayspor: 2-0



Eyüpspor-Tokatspor: 1-4



Etimesgut Belediyespor-Gümüşhanespor: 3-2



Spor Toto 3. Lig



1. Grup:



Kızılcabölükspor-Kozan Belediyespor: 2-1



Çorum Belediyespor-Sancaktepe Belediyespor: 1-2



Altay-Beylerbeyi: 6-1



Kartalspor-Anagold 24 Erzincanspor: 3-2



Kocaelispor-Gölcükspor: 2-1



Bayburt Grup Özel İdare-Tekirdağspor: 1-0



Karacabey Birlikspor-Ankara Demirspor: 1-0



Kütahyaspor-Cizrespor: 1-2



Manavgatspor-Erzin Belediyespor: 2-4



2. Grup:



Türk Metal Kırıkkalespor-Batman Petrolspor: 2-5



Yomraspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-2



Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Yeşil Bursa: 0-0



Tire 1922-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1-2



Kırıkhanspor-Silivrispor: 0-2



Düzcespor-Kemerspor 2003: 5-3



Pazarspor-Dardanelspor: 0-1



Erbaaspor-Derincespor: 4-1



3. Grup:



Elaziz Belediyespor-Diyarbekirspor: 4-1



Darıca Gençlerbirliği-Muğlaspor: 6-2



Orduspor-Tarsus İdmanyurdu: 2-1



Sultanbeyli Belediyespor-Bergama Belediyespor: 2-0



Payasspor-Ankara Adliyespor: 0-2



Sakaryaspor-Maltepespor: 3-1



Denizli Futbol A Spor-12 Bingölspor: 1-3



Orhangazispor-Bayrampaşa: 1-2