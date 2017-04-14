Futbol: Toplu Sonuç

Spor Toto 2. Lig'de 32, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 36, 2 ve 3. gruplarda ise 32. hafta müsabakaları yapıldı.

Futbol: Toplu Sonuç

Spor Toto 2. Lig'de 32, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 36, 2 ve 3. gruplarda ise 32. hafta müsabakaları yapıldı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Spor Toto 2. Lig

Beyaz Grup

Anadolu Üsküdar 1908-Fethiyespor: 1-1

Konya Anadolu Selçukspor-Sivas Belediyespor: 0-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Bucaspor: 3-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü: 2-1

Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor: 1-0

Nazilli Belediyespor-Kocaeli Birlikspor: 0-3

İstanbulspor-Ofspor: 3-0

Zonguldak Kömürspor-Fatih Karagümrük: 1-1

Hacettepe-Kahramanmaraşspor: 4-2

Kırmızı Grup

Tuzlaspor-Kayseri Erciyesspor: 6-0

Eyüpspor-İnegölspor: 3-2

Menemen Belediyespor-Aydınspor 1923: 2-2

Kastamonuspor 1966-MKE Ankaragücü: 1-0

Sarıyer-Gümüşhanespor: 2-1

Etimesgut Belediyespor-Karşıyaka: 4-1

1461 Trabzon-Kırklarelispor: 0-1

BUGSAŞ Spor-Hatayspor: 0-0

Tokatspor-Niğde Belediyespor: 1-0

Spor Toto 3. Lig

1. Grup

Çorum Belediyespor-Kızılcabölükspor: 0-0

Altay-Kozan Belediyespor: 2-4

Kartalspor-Sancaktepe Belediyespor: 2-1

Kocaelispor-Beylerbeyi: 0-2

Bayburt Grup Özel İdare-Anagold 24 Erzincanspor: 1-2

Karacabey Birlikspor-Gölcükspor: 2-4

Kütahyaspor-Tekirdağspor. 2-1

Manavgatspor-Ankara Demirspor: 0-1

Van Büyükşehir Belediyespor-Cizrespor: 1-1

2. Grup

Silivrispor-Batman Petrolspor: 1-1

Erbaaspor-Halide Edip Adıvarspor: 3-2

Kırıkhanspor-Çatalcaspor: 2-2

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Derincespor: 2-0

Yomraspor-Tire 1922: 1-0

Türk Metal Kırıkkalespor-Kemerspor 2003: 2-5

Düzcespor-Yeşil Bursa: 1-0

Dersimspor-Dardanelspor: 3-2

Pazarspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1-2

3. Grup

Elaziz Belediyespor-Orduspor: 2-1

Afjet Afyonspor-Ankara Adliyespor: 4-1

Payasspor-Muğlaspor: 1-1

Sakaryaspor-12 Bingölspor: 1-1

Denizli Futbol A Spor-Tarsus İdmanyurdu: 1-1

Bergama Belediyespor- Baysal İnşaat Düzyurtspor: 2-1

Orhangazispor-Diyarbekirspor: 0-1

Sultanbeyli Belediyespor-Maltepespor: 3-2

Darıca Gençlerbirliği-Bayrampaşa: 3-0

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