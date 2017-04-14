Futbol: Toplu Sonuç

Spor Toto 2. Lig'de 32, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 36, 2 ve 3. gruplarda ise 32. hafta müsabakaları yapıldı.



Liglerde alınan sonuçlar şöyle:



Spor Toto 2. Lig



Beyaz Grup



Anadolu Üsküdar 1908-Fethiyespor: 1-1



Konya Anadolu Selçukspor-Sivas Belediyespor: 0-1



Büyükçekmece Tepecikspor-Bucaspor: 3-2



Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü: 2-1



Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor: 1-0



Nazilli Belediyespor-Kocaeli Birlikspor: 0-3



İstanbulspor-Ofspor: 3-0



Zonguldak Kömürspor-Fatih Karagümrük: 1-1



Hacettepe-Kahramanmaraşspor: 4-2



Kırmızı Grup



Tuzlaspor-Kayseri Erciyesspor: 6-0



Eyüpspor-İnegölspor: 3-2



Menemen Belediyespor-Aydınspor 1923: 2-2



Kastamonuspor 1966-MKE Ankaragücü: 1-0



Sarıyer-Gümüşhanespor: 2-1



Etimesgut Belediyespor-Karşıyaka: 4-1



1461 Trabzon-Kırklarelispor: 0-1



BUGSAŞ Spor-Hatayspor: 0-0



Tokatspor-Niğde Belediyespor: 1-0



Spor Toto 3. Lig



1. Grup



Çorum Belediyespor-Kızılcabölükspor: 0-0



Altay-Kozan Belediyespor: 2-4



Kartalspor-Sancaktepe Belediyespor: 2-1



Kocaelispor-Beylerbeyi: 0-2



Bayburt Grup Özel İdare-Anagold 24 Erzincanspor: 1-2



Karacabey Birlikspor-Gölcükspor: 2-4



Kütahyaspor-Tekirdağspor. 2-1



Manavgatspor-Ankara Demirspor: 0-1



Van Büyükşehir Belediyespor-Cizrespor: 1-1



2. Grup



Silivrispor-Batman Petrolspor: 1-1



Erbaaspor-Halide Edip Adıvarspor: 3-2



Kırıkhanspor-Çatalcaspor: 2-2



Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Derincespor: 2-0



Yomraspor-Tire 1922: 1-0



Türk Metal Kırıkkalespor-Kemerspor 2003: 2-5



Düzcespor-Yeşil Bursa: 1-0



Dersimspor-Dardanelspor: 3-2



Pazarspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1-2



3. Grup



Elaziz Belediyespor-Orduspor: 2-1



Afjet Afyonspor-Ankara Adliyespor: 4-1



Payasspor-Muğlaspor: 1-1



Sakaryaspor-12 Bingölspor: 1-1



Denizli Futbol A Spor-Tarsus İdmanyurdu: 1-1



Bergama Belediyespor- Baysal İnşaat Düzyurtspor: 2-1



Orhangazispor-Diyarbekirspor: 0-1



Sultanbeyli Belediyespor-Maltepespor: 3-2



Darıca Gençlerbirliği-Bayrampaşa: 3-0