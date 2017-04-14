Futbol: Toplu Sonuç
Spor Toto 2. Lig'de 32, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 36, 2 ve 3. gruplarda ise 32. hafta müsabakaları yapıldı.
Spor Toto 2. Lig'de 32, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 36, 2 ve 3. gruplarda ise 32. hafta müsabakaları yapıldı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Spor Toto 2. Lig
Beyaz Grup
Anadolu Üsküdar 1908-Fethiyespor: 1-1
Konya Anadolu Selçukspor-Sivas Belediyespor: 0-1
Büyükçekmece Tepecikspor-Bucaspor: 3-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü: 2-1
Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor: 1-0
Nazilli Belediyespor-Kocaeli Birlikspor: 0-3
İstanbulspor-Ofspor: 3-0
Zonguldak Kömürspor-Fatih Karagümrük: 1-1
Hacettepe-Kahramanmaraşspor: 4-2
Kırmızı Grup
Tuzlaspor-Kayseri Erciyesspor: 6-0
Eyüpspor-İnegölspor: 3-2
Menemen Belediyespor-Aydınspor 1923: 2-2
Kastamonuspor 1966-MKE Ankaragücü: 1-0
Sarıyer-Gümüşhanespor: 2-1
Etimesgut Belediyespor-Karşıyaka: 4-1
1461 Trabzon-Kırklarelispor: 0-1
BUGSAŞ Spor-Hatayspor: 0-0
Tokatspor-Niğde Belediyespor: 1-0
Spor Toto 3. Lig
1. Grup
Çorum Belediyespor-Kızılcabölükspor: 0-0
Altay-Kozan Belediyespor: 2-4
Kartalspor-Sancaktepe Belediyespor: 2-1
Kocaelispor-Beylerbeyi: 0-2
Bayburt Grup Özel İdare-Anagold 24 Erzincanspor: 1-2
Karacabey Birlikspor-Gölcükspor: 2-4
Kütahyaspor-Tekirdağspor. 2-1
Manavgatspor-Ankara Demirspor: 0-1
Van Büyükşehir Belediyespor-Cizrespor: 1-1
2. Grup
Silivrispor-Batman Petrolspor: 1-1
Erbaaspor-Halide Edip Adıvarspor: 3-2
Kırıkhanspor-Çatalcaspor: 2-2
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Derincespor: 2-0
Yomraspor-Tire 1922: 1-0
Türk Metal Kırıkkalespor-Kemerspor 2003: 2-5
Düzcespor-Yeşil Bursa: 1-0
Dersimspor-Dardanelspor: 3-2
Pazarspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1-2
3. Grup
Elaziz Belediyespor-Orduspor: 2-1
Afjet Afyonspor-Ankara Adliyespor: 4-1
Payasspor-Muğlaspor: 1-1
Sakaryaspor-12 Bingölspor: 1-1
Denizli Futbol A Spor-Tarsus İdmanyurdu: 1-1
Bergama Belediyespor- Baysal İnşaat Düzyurtspor: 2-1
Orhangazispor-Diyarbekirspor: 0-1
Sultanbeyli Belediyespor-Maltepespor: 3-2
Darıca Gençlerbirliği-Bayrampaşa: 3-0