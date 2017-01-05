Futbol: Tff Kadınlar 3. Ligi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 8. grupta mücadele eden Siirt Hasbeyspor, Muş Alpaslanspor maçı hazırlıklarını tamamladı.



Hasbeyspor Antrenörü Zeki Eren, yaptığı açıklamada, yılbaşı tatili nedeniyle bir hafta aradan sonra lig maçlarının tekrar başladığını söyledi.



Ligin 8. haftasına 4 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyetle girdiklerini ifade eden Eren, şöyle dedi:



"Grupta ikinci sırada yer alıyoruz. Bu hafta deplasmanda grubun son sırasında yer alan Alpaslanspor'la mücadele edeceğiz. Rakibimizi asla küçümsemediğimiz için iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu nedenle deplasmandan 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz."