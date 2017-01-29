Futbol: Tff 3. Lig

TFF 3. Lig 1. Grup'ta, Van Büyükşehir Belediyespor, Karacabey Birlikspor'u 2-0 yendi.



Atatürk Şehir Stadyumunda oynanan maçta, Van Büyükşehir Belediyespor, 20 dakikada Berkay Yüksel'in, 26. dakikada da Gürol Karataş'ın attığı gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.



Van Büyükşehir Belediyespor futbolcuları, maç sonunda galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı.



Bu sonuçla puanını 36'ya çıkaran Van Büyükşehir Belediyespor ligde 3. sıraya yükselirken, Karacabey Birlikspor ise 23 puanla 14 sıraya geriledi.



Grupta gelecek hafta Van Büyükşehir Belediyespor, Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor'a konuk olacak. Lige tutunmak isteyen Karacabey Birlikspor ise evinde düşme potasında bulunan Manavgatspor'u ağırlayacak.



Maçı, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar da izledi.