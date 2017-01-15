Futbol: Tff 3. Lig

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde Manavgatspor ile 0-0 berabere kaldı.



Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya soğuk havaya rağmen taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.



Maçta girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Van Büyükşehir Belediyespor, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.



Ligde 30 puan ile 5. sırada yerini koruyan Van Büyükşehir Belediyespor ligin 21. haftasında Kütahyaspor konuk olacak. 18 puan ile ligin düşme potasında yer alan Manavgatspor ise maç fazlası nedeniyle haftayı bay geçecek.



Maçı, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar ve Kulüp yöneticileri birlikte takip etti.