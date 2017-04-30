Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm
TFF 1. Lig'de 30. hafta mücadelesi tamamlandı.
TFF 1. Lig'de 30. hafta mücadelesi tamamlandı.
Evkur Yeni Malatyaspor'un lider durumda bulunduğu ligin 30. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 31. haftanın programı şöyle:
Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor: 0-4
Samsunspor-Ümraniyespor: 2-2
Sivasspor-Giresunspor: 2-0
Denizlispor-Elazığspor: 0-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: 1-0
Altınordu-Şanlıurfaspor: 2-0
Adana Demirspor-Bandırmaspor: 1-4
Balıkesirspor-Boluspor: 1-2
Büyükşehir Gaziantepspor-Manisaspor: 1-0
Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|30
|17
|6
|7
|44
|29
|15
|57
|2.
|ESKİŞEHİRSPOR
|30
|15
|10
|5
|54
|36
|18
|52
|3.
|SİVASSPOR
|30
|14
|10
|6
|42
|26
|16
|52
|4.
|ÜMRANİYESPOR
|30
|12
|11
|7
|38
|30
|8
|47
|5.
|GİRESUNSPOR
|30
|13
|8
|9
|37
|31
|6
|47
|6.
|BOLUSPOR
|30
|14
|5
|11
|49
|49
|0
|47
|7.
|GÖZTEPE
|30
|13
|7
|10
|44
|43
|1
|46
|8.
|ALTINORDU
|30
|11
|10
|9
|38
|36
|2
|43
|9.
|BALIKESİRSPOR
|30
|8
|12
|10
|48
|38
|10
|36
|10.
|ELAZIĞSPOR
|30
|11
|9
|10
|37
|32
|5
|36
|11.
|DENİZLİSPOR
|30
|10
|8
|12
|42
|42
|0
|35
|12.
|ADANA DEMİRSPOR
|30
|8
|13
|9
|42
|44
|-2
|34
|13.
|MANİSASPOR
|30
|9
|9
|12
|43
|46
|-3
|33
|14.
|SAMSUNSPOR
|30
|8
|8
|14
|24
|36
|-12
|32
|15.
|ŞANLIURFASPOR
|30
|7
|9
|14
|32
|40
|-8
|30
|16.
|BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR
|30
|7
|8
|15
|31
|42
|-11
|29
|17.
|BANDIRMASPOR
|30
|7
|7
|16
|35
|49
|-14
|28
|18.
|MERSİN İDMANYURDU
|30
|6
|10
|14
|28
|59
|-31
|25
31. haftanın programı
2 Mayıs Salı:
16.00 Ümraniyespor-Denizlispor
18.30 Eskişehirspor-Samsunspor
18.30 Giresunspor-Mersin İdmanyurdu
3 Mayıs Çarşamba:
16.00 Bandırmaspor-Evkur Yeni Malatyaspor
16.00 Göztepe-Sivasspor
17.30 Şanlıurfaspor-Balıkesirspor
18.30 Elazığspor-Büyükşehir Gaziantepspor
4 Mayıs Perşembe:
16.30 Boluspor-Adana Demirspor
18.30 Manisaspor-Altınordu
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