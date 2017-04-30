Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm

TFF 1. Lig'de 30. hafta mücadelesi tamamlandı.

Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm

TFF 1. Lig'de 30. hafta mücadelesi tamamlandı.

Evkur Yeni Malatyaspor'un lider durumda bulunduğu ligin 30. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 31. haftanın programı şöyle:

Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor: 0-4

Samsunspor-Ümraniyespor: 2-2

Sivasspor-Giresunspor: 2-0

Denizlispor-Elazığspor: 0-0

Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: 1-0

Altınordu-Şanlıurfaspor: 2-0

Adana Demirspor-Bandırmaspor: 1-4

Balıkesirspor-Boluspor: 1-2

Büyükşehir Gaziantepspor-Manisaspor: 1-0

Puan durumu

TakımlarOGBMAYAVP
1. EVKUR YENİ MALATYASPOR30 17 6 7 44 29 15 57
2. ESKİŞEHİRSPOR30 15 10 5 54 36 18 52
3. SİVASSPOR30 14 10 6 42 26 16 52
4. ÜMRANİYESPOR30 12 11 7 38 30 8 47
5. GİRESUNSPOR30 13 8 9 37 31 6 47
6. BOLUSPOR30 14 5 11 49 49 0 47
7. GÖZTEPE30 13 7 10 44 43 1 46
8. ALTINORDU30 11 10 9 38 36 2 43
9. BALIKESİRSPOR30 8 12 10 48 38 10 36
10. ELAZIĞSPOR30 11 9 10 37 32 5 36
11. DENİZLİSPOR30 10 8 12 42 42 0 35
12. ADANA DEMİRSPOR30 8 13 9 42 44 -2 34
13. MANİSASPOR30 9 9 12 43 46 -3 33
14. SAMSUNSPOR30 8 8 14 24 36 -12 32
15. ŞANLIURFASPOR30 7 9 14 32 40 -8 30
16. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR30 7 8 15 31 42 -11 29
17. BANDIRMASPOR30 7 7 16 35 49 -14 28
18. MERSİN İDMANYURDU30 6 10 14 28 59 -31 25


31. haftanın programı

2 Mayıs Salı:

16.00 Ümraniyespor-Denizlispor

18.30 Eskişehirspor-Samsunspor

18.30 Giresunspor-Mersin İdmanyurdu

3 Mayıs Çarşamba:

16.00 Bandırmaspor-Evkur Yeni Malatyaspor

16.00 Göztepe-Sivasspor

17.30 Şanlıurfaspor-Balıkesirspor

18.30 Elazığspor-Büyükşehir Gaziantepspor

4 Mayıs Perşembe:

16.30 Boluspor-Adana Demirspor

18.30 Manisaspor-Altınordu

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