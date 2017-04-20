Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm

TFF 1. Lig'de 28. hafta mücadelesi, tek maçla tamamlandı.

Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm

TFF 1. Lig'de 28. hafta mücadelesi, tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Büyükşehir Gaziantepspor ile Balıkesirspor 1-1 berabere kaldı.

Evkur Yeni Malatyaspor'un liderliğini sürdürdüğü ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve 29. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Bandırmaspor-Göztepe: 3-1

Sivasspor-Ümraniyespor: 0-0

Adana Demirspor-Giresunspor: 1-2

Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor: 1-2

Altınordu-Boluspor: 2-0

Denizlispor-Şanlıurfaspor: 2-4

Mersin İdmanyurdu-Elazığspor: 0-2

Samsunspor-Manisaspor: 1-2

Büyükşehir Gaziantepspor-Balıkesirspor: 1-1

Puan durumu

TakımlarOGBMAYAVP
1. EVKUR YENİ MALATYASPOR28 16 5 7 42 28 14 53
2. ESKİŞEHİRSPOR28 14 9 5 48 34 14 48
3. SİVASSPOR28 13 9 6 38 24 14 48
4. GİRESUNSPOR28 13 7 8 36 28 8 46
5. ÜMRANİYESPOR28 12 9 7 34 26 8 45
6. GÖZTEPE28 12 7 9 41 40 1 43
7. BOLUSPOR28 12 5 11 43 47 -4 41
8. ALTINORDU28 10 9 9 35 35 0 39
9. BALIKESİRSPOR28 8 11 9 46 35 11 35
10. ADANA DEMİRSPOR28 8 13 7 39 37 2 34
11. DENİZLİSPOR28 10 7 11 40 39 1 34
12. ELAZIĞSPOR28 10 8 10 35 31 4 32
13. SAMSUNSPOR28 8 7 13 21 32 -11 31
14. MANİSASPOR28 8 9 11 40 43 -3 30
15. ŞANLIURFASPOR28 7 8 13 32 38 -6 29
16. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR 28 6 7 15 30 42 -12 25
17. BANDIRMASPOR28 6 7 15 30 44 -14 25
18. MERSİN İDMANYURDU28 6 9 13 26 53 -27 24



Not: Elazığspor'a 6, Eskişehirspor, Denizlispor, Adana Demirspor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na 3'er puan silme cezası verilmiştir.

29. haftanın programı

22 Nisan Cumartesi:

16.00 Göztepe-Adana Demirspor

18.30 Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan Pazar:

13.00 Boluspor-Bandırmaspor

13.00 Ümraniyespor-Mersin İdmanyurdu

16.00 Elazığspor-Samsunspor

16.00 Eskişehirspor-Sivasspor

24 Nisan Pazartesi:

17.00 Balıkesirspor-Altınordu

18.30 Manisaspor-Denizlispor

19.30 Şanlıurfaspor-Büyükşehir Gaziantepspor

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