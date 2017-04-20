Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm

TFF 1. Lig'de 28. hafta mücadelesi, tek maçla tamamlandı.



Haftanın kapanış maçında Büyükşehir Gaziantepspor ile Balıkesirspor 1-1 berabere kaldı.



Evkur Yeni Malatyaspor'un liderliğini sürdürdüğü ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve 29. haftanın programı şöyle:



Sonuçlar



Bandırmaspor-Göztepe: 3-1



Sivasspor-Ümraniyespor: 0-0



Adana Demirspor-Giresunspor: 1-2



Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor: 1-2



Altınordu-Boluspor: 2-0



Denizlispor-Şanlıurfaspor: 2-4



Mersin İdmanyurdu-Elazığspor: 0-2



Samsunspor-Manisaspor: 1-2



Büyükşehir Gaziantepspor-Balıkesirspor: 1-1



Puan durumu





Takımlar O G B M A Y AV P 1. EVKUR YENİ MALATYASPOR 28 16 5 7 42 28 14 53 2. ESKİŞEHİRSPOR 28 14 9 5 48 34 14 48 3. SİVASSPOR 28 13 9 6 38 24 14 48 4. GİRESUNSPOR 28 13 7 8 36 28 8 46 5. ÜMRANİYESPOR 28 12 9 7 34 26 8 45 6. GÖZTEPE 28 12 7 9 41 40 1 43 7. BOLUSPOR 28 12 5 11 43 47 -4 41 8. ALTINORDU 28 10 9 9 35 35 0 39 9. BALIKESİRSPOR 28 8 11 9 46 35 11 35 10. ADANA DEMİRSPOR 28 8 13 7 39 37 2 34 11. DENİZLİSPOR 28 10 7 11 40 39 1 34 12. ELAZIĞSPOR 28 10 8 10 35 31 4 32 13. SAMSUNSPOR 28 8 7 13 21 32 -11 31 14. MANİSASPOR 28 8 9 11 40 43 -3 30 15. ŞANLIURFASPOR 28 7 8 13 32 38 -6 29 16. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR 28 6 7 15 30 42 -12 25 17. BANDIRMASPOR 28 6 7 15 30 44 -14 25 18. MERSİN İDMANYURDU 28 6 9 13 26 53 -27 24



