Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm
TFF 1. Lig'de 28. hafta mücadelesi, tek maçla tamamlandı.
TFF 1. Lig'de 28. hafta mücadelesi, tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Büyükşehir Gaziantepspor ile Balıkesirspor 1-1 berabere kaldı.
Evkur Yeni Malatyaspor'un liderliğini sürdürdüğü ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve 29. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Bandırmaspor-Göztepe: 3-1
Sivasspor-Ümraniyespor: 0-0
Adana Demirspor-Giresunspor: 1-2
Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor: 1-2
Altınordu-Boluspor: 2-0
Denizlispor-Şanlıurfaspor: 2-4
Mersin İdmanyurdu-Elazığspor: 0-2
Samsunspor-Manisaspor: 1-2
Büyükşehir Gaziantepspor-Balıkesirspor: 1-1
Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|28
|16
|5
|7
|42
|28
|14
|53
|2.
|ESKİŞEHİRSPOR
|28
|14
|9
|5
|48
|34
|14
|48
|3.
|SİVASSPOR
|28
|13
|9
|6
|38
|24
|14
|48
|4.
|GİRESUNSPOR
|28
|13
|7
|8
|36
|28
|8
|46
|5.
|ÜMRANİYESPOR
|28
|12
|9
|7
|34
|26
|8
|45
|6.
|GÖZTEPE
|28
|12
|7
|9
|41
|40
|1
|43
|7.
|BOLUSPOR
|28
|12
|5
|11
|43
|47
|-4
|41
|8.
|ALTINORDU
|28
|10
|9
|9
|35
|35
|0
|39
|9.
|BALIKESİRSPOR
|28
|8
|11
|9
|46
|35
|11
|35
|10.
|ADANA DEMİRSPOR
|28
|8
|13
|7
|39
|37
|2
|34
|11.
|DENİZLİSPOR
|28
|10
|7
|11
|40
|39
|1
|34
|12.
|ELAZIĞSPOR
|28
|10
|8
|10
|35
|31
|4
|32
|13.
|SAMSUNSPOR
|28
|8
|7
|13
|21
|32
|-11
|31
|14.
|MANİSASPOR
|28
|8
|9
|11
|40
|43
|-3
|30
|15.
|ŞANLIURFASPOR
|28
|7
|8
|13
|32
|38
|-6
|29
|16.
|BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR
|28
|6
|7
|15
|30
|42
|-12
|25
|17.
|BANDIRMASPOR
|28
|6
|7
|15
|30
|44
|-14
|25
|18.
|MERSİN İDMANYURDU
|28
|6
|9
|13
|26
|53
|-27
|24
Not: Elazığspor'a 6, Eskişehirspor, Denizlispor, Adana Demirspor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na 3'er puan silme cezası verilmiştir.
29. haftanın programı
22 Nisan Cumartesi:
16.00 Göztepe-Adana Demirspor
18.30 Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor
23 Nisan Pazar:
13.00 Boluspor-Bandırmaspor
13.00 Ümraniyespor-Mersin İdmanyurdu
16.00 Elazığspor-Samsunspor
16.00 Eskişehirspor-Sivasspor
24 Nisan Pazartesi:
17.00 Balıkesirspor-Altınordu
18.30 Manisaspor-Denizlispor
19.30 Şanlıurfaspor-Büyükşehir Gaziantepspor
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