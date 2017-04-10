Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm

TFF 1. Lig'de 27. hafta mücadelesi, 2 maçla tamamlandı.



Günün maçlarında Altınordu, Büyükşehir Gaziantepspor'u 2-0 yenerken, Elazığspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı.



Evkur Yeni Malatyaspor'un liderliğini sürdürdüğü ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve 28. haftanın programı şöyle:



Sonuçlar



Boluspor-Göztepe: 1-0



Şanlıurfaspor-Samsunspor: 1-2



Eskişehirspor-Adana Demirspor: 2-4



Giresunspor-Bandırmaspor: 1-0



Ümraniyespor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-0



Manisaspor-Mersin İdmanyurdu: 2-0



Balıkesirspor-Denizlispor: 1-2



Altınordu-Büyükşehir Gaziantepspor: 2-0



Elazığspor-Sivasspor: 1-1



Puan durumu





Takımlar O G B M A Y AV P 1. EVKUR YENİ MALATYASPOR 27 16 5 6 41 26 15 53 2. SİVASSPOR 27 13 8 6 38 24 14 47 3. ESKİŞEHİRSPOR 27 13 9 5 46 33 13 45 4. ÜMRANİYESPOR 27 12 8 7 34 26 8 44 5. GİRESUNSPOR 27 12 7 8 34 27 7 43 6. GÖZTEPE 27 12 7 8 40 37 3 43 7. BOLUSPOR 27 12 5 10 43 45 -2 41 8. ALTINORDU 27 9 9 9 33 35 -2 36 9. BALIKESİRSPOR 27 8 10 9 45 34 11 34 10. ADANA DEMİRSPOR 27 8 13 6 38 35 3 34 11. DENİZLİSPOR 27 10 7 10 38 35 3 34 12. SAMSUNSPOR 27 8 7 12 20 30 -10 31 13. ELAZIĞSPOR 27 9 8 10 33 31 2 29 14. MANİSASPOR 27 7 9 11 38 42 -4 27 15. ŞANLIURFASPOR 27 6 8 13 28 36 -8 26 16. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR 27 6 6 15 29 41 -12 24 17. MERSİN İDMANYURDU 27 6 9 12 26 51 -25 24 18. BANDIRMASPOR 27 5 7 15 27 43 -16 22



