Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm
TFF 1. Lig'de 27. hafta mücadelesi, 2 maçla tamamlandı.
TFF 1. Lig'de 27. hafta mücadelesi, 2 maçla tamamlandı.
Günün maçlarında Altınordu, Büyükşehir Gaziantepspor'u 2-0 yenerken, Elazığspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı.
Evkur Yeni Malatyaspor'un liderliğini sürdürdüğü ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve 28. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Boluspor-Göztepe: 1-0
Şanlıurfaspor-Samsunspor: 1-2
Eskişehirspor-Adana Demirspor: 2-4
Giresunspor-Bandırmaspor: 1-0
Ümraniyespor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-0
Manisaspor-Mersin İdmanyurdu: 2-0
Balıkesirspor-Denizlispor: 1-2
Altınordu-Büyükşehir Gaziantepspor: 2-0
Elazığspor-Sivasspor: 1-1
Puan durumu
Not: Elazığspor'a 6, Eskişehirspor, Denizlispor, Adana Demirspor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na 3'er puan silme cezası verilmiştir.
28. hafta
18 Nisan Salı:
13.00 Bandırmaspor-Göztepe
15.30 Sivasspor-Ümraniyespor
17.30 Adana Demirspor-Giresunspor
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor
19 Nisan Çarşamba:
13.30 Altınordu-Boluspor
16.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor
16.00 Mersin İdmanyurdu-Elazığspor
18.00 Samsunspor-Manisaspor
20 Nisan Perşembe:
17.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Balıkesirspor
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