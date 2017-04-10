Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm

TFF 1. Lig'de 27. hafta mücadelesi, 2 maçla tamamlandı.

Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm

TFF 1. Lig'de 27. hafta mücadelesi, 2 maçla tamamlandı.

Günün maçlarında Altınordu, Büyükşehir Gaziantepspor'u 2-0 yenerken, Elazığspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

Evkur Yeni Malatyaspor'un liderliğini sürdürdüğü ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve 28. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Boluspor-Göztepe: 1-0

Şanlıurfaspor-Samsunspor: 1-2

Eskişehirspor-Adana Demirspor: 2-4

Giresunspor-Bandırmaspor: 1-0

Ümraniyespor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-0

Manisaspor-Mersin İdmanyurdu: 2-0

Balıkesirspor-Denizlispor: 1-2

Altınordu-Büyükşehir Gaziantepspor: 2-0

Elazığspor-Sivasspor: 1-1

Puan durumu

TakımlarOGBMAYAVP
1. EVKUR YENİ MALATYASPOR27 16 5 6 41 26 15 53
2. SİVASSPOR27 13 8 6 38 24 14 47
3. ESKİŞEHİRSPOR27 13 9 5 46 33 13 45
4. ÜMRANİYESPOR27 12 8 7 34 26 8 44
5. GİRESUNSPOR27 12 7 8 34 27 7 43
6. GÖZTEPE27 12 7 8 40 37 3 43
7. BOLUSPOR27 12 5 10 43 45 -2 41
8. ALTINORDU27 9 9 9 33 35 -2 36
9. BALIKESİRSPOR27 8 10 9 45 34 11 34
10. ADANA DEMİRSPOR27 8 13 6 38 35 3 34
11. DENİZLİSPOR27 10 7 10 38 35 3 34
12. SAMSUNSPOR27 8 7 12 20 30 -10 31
13. ELAZIĞSPOR27 9 8 10 33 31 2 29
14. MANİSASPOR27 7 9 11 38 42 -4 27
15. ŞANLIURFASPOR27 6 8 13 28 36 -8 26
16. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR27 6 6 15 29 41 -12 24
17. MERSİN İDMANYURDU27 6 9 12 26 51 -25 24
18. BANDIRMASPOR27 5 7 15 27 43 -16 22




Not: Elazığspor'a 6, Eskişehirspor, Denizlispor, Adana Demirspor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na 3'er puan silme cezası verilmiştir.

28. hafta

18 Nisan Salı:

13.00 Bandırmaspor-Göztepe

15.30 Sivasspor-Ümraniyespor

17.30 Adana Demirspor-Giresunspor

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor

19 Nisan Çarşamba:

13.30 Altınordu-Boluspor

16.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor

16.00 Mersin İdmanyurdu-Elazığspor

18.00 Samsunspor-Manisaspor

20 Nisan Perşembe:

17.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Balıkesirspor

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