Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm

TFF 1. Lig'de 19. hafta mücadelesi, tek maçla tamamlandı.



Günün maçında Şanlıurfaspor, sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlanırken, Eskişehirspor puanını 35'e çıkardı ve averajla bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.



Ligin 19. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 20. haftanın programı şöyle:



Sonuçlar



Balıkesirspor-Giresunspor: 0-1



Denizlispor-Adana Demirspor: 1-1



Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor: 3-1



Boluspor-Elazığspor: 1-2



Manisaspor-Ümraniyespor: 5-2



Mersin İdmanyurdu-Sivasspor: 1-0



Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0



Altınordu-Göztepe: 0-1



Şanlıurfaspor-Eskişehirspor: 1-1



Puan durumu





Takımlar O G B M A Y AV P 1. ESKİŞEHİRSPOR 19 11 5 3 36 22 14 35 2. GÖZTEPE 19 10 5 4 32 22 10 35 3. EVKUR YENİ MALATYASPOR 19 10 4 5 27 20 7 34 4. SİVASSPOR 19 9 5 5 27 17 10 32 5. GİRESUNSPOR 19 8 6 5 24 17 7 30 6. BOLUSPOR 19 8 3 8 29 33 -4 27 7. DENİZLİSPOR 19 8 5 6 28 22 6 26 8. ÜMRANİYESPOR 18 7 5 6 24 21 3 26 9. BALIKESİRSPOR 18 6 6 6 30 21 9 24 10. ADANA DEMİRSPOR 19 5 11 3 20 19 1 23 11. ŞANLIURFASPOR 19 5 7 7 18 17 1 22 12. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR 19 6 4 9 24 27 -3 22 13. ALTINORDU 19 5 7 7 23 26 -3 22 14. ELAZIĞSPOR 19 6 6 7 19 20 -1 18 15. BANDIRMASPOR 19 4 6 9 18 25 -7 18 16. MANİSASPOR 19 4 8 7 23 31 -8 17 17. SAMSUNSPOR 19 3 5 11 9 26 -17 14 18. MERSİN İDMANYURDU 19 4 4 11 14 39 -25 13



