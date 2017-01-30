Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm

TFF 1. Lig'de 19. hafta mücadelesi, tek maçla tamamlandı.
Günün maçında Şanlıurfaspor, sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlanırken, Eskişehirspor puanını 35'e çıkardı ve averajla bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.
Ligin 19. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 20. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Balıkesirspor-Giresunspor: 0-1
Denizlispor-Adana Demirspor: 1-1
Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor: 3-1
Boluspor-Elazığspor: 1-2
Manisaspor-Ümraniyespor: 5-2
Mersin İdmanyurdu-Sivasspor: 1-0
Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0
Altınordu-Göztepe: 0-1
Şanlıurfaspor-Eskişehirspor: 1-1
Puan durumu
Not: Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Adana Demirspor, Denizlispor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer, Elazığspor'a ise 6 puan silme cezası vermişti.
20. hafta
11 Şubat Cumartesi:
13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Denizlispor
13.30 Ümraniyespor-Elazığspor
16.00 Eskişehirspor-Manisaspor
18.30 Mersin İdmanyurdu-Boluspor
12 Şubat Pazar:
13.00 Bandırmaspor-Altınordu
13.00 Sivasspor-Samsunspor
16.00 Giresunspor-Şanlıurfaspor
18.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Gaziantepspor
13 Şubat Pazartesi:
18.30 Göztepe-Balıkesirspor