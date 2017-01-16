Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm

TFF 1. Lig'de 17. hafta mücadelesi tek maç dışında tamamlanırken, Eskişehirspor averajla liderlik koltuğuna oturdu.



Ümraniyespor-Balıkesirspor maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelendi.



Günün maçında Giresunspor, sahasında Büyükşehir Gaziantepspor'u 2-1 yendi.



Eskişehirspor, sahasında Altınordu'yu 3-0'lık skorla geçerek puanını 33'e çıkardı. Eskişehir temsilcisi, rakiplerinin puan kaybetmesi sonrasında averajla liderliğe yükseldi.



Ligin 17. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 18. haftanın programı şöyle:



Sonuçlar



Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 0-0



Elazığspor-Şanlıurfaspor: 0-0



Manisaspor-Boluspor: 2-2



Bandırmaspor-Samsunspor: 2-0



Göztepe-Denizlispor: 2-4



Eskişehirspor-Altınordu: 3-0



Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu: 0-0



Giresunspor-Büyükşehir Gaziantepspor: 2-1



Puan durumu





Takımlar O G B M A Y AV P 1. ESKİŞEHİRSPOR 17 10 4 3 32 19 13 31 2. GÖZTEPE 17 9 4 4 29 20 9 31 3. EVKUR YENİ MALATYASPOR 17 9 4 4 25 16 9 31 4. SİVASSPOR 17 8 5 4 24 15 9 29 5. BOLUSPOR 17 8 3 6 27 28 -1 27 6. BALIKESİRSPOR 16 6 6 4 28 17 11 24 7. DENİZLİSPOR 17 8 3 6 27 21 6 24 8. GİRESUNSPOR 17 6 6 5 22 17 5 24 9. ÜMRANİYESPOR 16 6 5 5 21 16 5 23 10. ALTINORDU 17 5 7 5 23 24 -1 22 11. ŞANLIURFASPOR 17 5 6 6 17 15 2 21 12. ADANA DEMİRSPOR 17 4 10 3 18 18 0 19 13. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR 17 5 3 9 19 24 -5 18 14. BANDIRMASPOR 17 4 5 8 17 22 -5 17 15. ELAZIĞSPOR 17 5 5 7 15 17 -2 14 16. MANİSASPOR 17 3 7 7 16 27 -11 13 17. SAMSUNSPOR 17 2 5 10 6 25 -19 11 18. MERSİN İDMANYURDU 17 3 4 10 12 37 -25 10



