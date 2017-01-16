Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm

TFF 1. Lig'de 17. hafta mücadelesi tek maç dışında tamamlanırken, Eskişehirspor averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm

TFF 1. Lig'de 17. hafta mücadelesi tek maç dışında tamamlanırken, Eskişehirspor averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Ümraniyespor-Balıkesirspor maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelendi.

Günün maçında Giresunspor, sahasında Büyükşehir Gaziantepspor'u 2-1 yendi.

Eskişehirspor, sahasında Altınordu'yu 3-0'lık skorla geçerek puanını 33'e çıkardı. Eskişehir temsilcisi, rakiplerinin puan kaybetmesi sonrasında averajla liderliğe yükseldi.

Ligin 17. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 18. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 0-0

Elazığspor-Şanlıurfaspor: 0-0

Manisaspor-Boluspor: 2-2

Bandırmaspor-Samsunspor: 2-0

Göztepe-Denizlispor: 2-4

Eskişehirspor-Altınordu: 3-0

Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu: 0-0

Giresunspor-Büyükşehir Gaziantepspor: 2-1

Puan durumu

TakımlarOGBMAYAVP
1. ESKİŞEHİRSPOR17 10 4 3 32 19 13 31
2. GÖZTEPE17 9 4 4 29 20 9 31
3. EVKUR YENİ MALATYASPOR17 9 4 4 25 16 9 31
4. SİVASSPOR17 8 5 4 24 15 9 29
5. BOLUSPOR17 8 3 6 27 28 -1 27
6. BALIKESİRSPOR16 6 6 4 28 17 11 24
7. DENİZLİSPOR17 8 3 6 27 21 6 24
8. GİRESUNSPOR17 6 6 5 22 17 5 24
9. ÜMRANİYESPOR16 6 5 5 21 16 5 23
10. ALTINORDU17 5 7 5 23 24 -1 22
11. ŞANLIURFASPOR17 5 6 6 17 15 2 21
12. ADANA DEMİRSPOR17 4 10 3 18 18 0 19
13. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR17 5 3 9 19 24 -5 18
14. BANDIRMASPOR17 4 5 8 17 22 -5 17
15. ELAZIĞSPOR17 5 5 7 15 17 -2 14
16. MANİSASPOR17 3 7 7 16 27 -11 13
17. SAMSUNSPOR17 2 5 10 6 25 -19 11
18. MERSİN İDMANYURDU17 3 4 10 12 37 -25 10


- 18. hafta

20 Ocak Cuma:

18.30 Eskişehirspor-Balıkesirspor

21 Ocak Cumartesi:

13.00 Elazığspor-Manisaspor

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu

18.30 Giresunspor-Altınordu

22 Ocak Pazar:

13.00 Ümraniyespor-Şanlıurfaspor

13.00 Bandırmaspor-Denizlispor

16.00 Sivasspor-Boluspor

18.30 Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor

23 Ocak Pazartesi:

18.30 Adana Demirspor-Samsunspor

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