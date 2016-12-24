Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm

TFF 1. Lig'in 16. haftasında bugün 4 maç yapıldı.

Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm

TFF 1. Lig'in 16. haftasında bugün 4 maç yapıldı.

Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yenen Göztepe, sezonun ilk bölümünü lider bitirdi.

Ligde sezonun ilk bölümü, yarın oynanacak 16. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve program şöyle:

Boluspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-5

Sivasspor-Adana Demirspor: 0-0

Balıkesirspor-Elazığspor: 4-1

Samsunspor-Göztepe: 1-2

Puan durumu

TakımlarOGBMAYAVP
1. GÖZTEPE16 9 4 3 27 16 11 31
2. EVKUR YENİ MALATYASPOR16 9 3 4 25 16 9 30
3. ESKİŞEHİRSPOR16 9 4 3 29 19 10 28
4. SİVASSPOR16 8 4 4 24 15 9 28
5. BOLUSPOR16 8 2 6 25 26 -1 26
6. BALIKESİRSPOR16 6 6 4 28 17 11 24
7. ÜMRANİYESPOR15 6 4 5 20 15 5 22
8. GİRESUNSPOR15 5 6 4 19 14 5 21
9. ALTINORDU15 5 6 4 22 20 2 21
10. DENİZLİSPOR15 6 3 6 21 18 3 18
11. ADANA DEMİRSPOR16 4 9 3 18 18 0 18
12. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEP16 5 3 8 18 22 -4 18
13. ŞANLIURFASPOR15 4 5 6 15 15 0 17
14. BANDIRMASPOR15 3 5 7 15 21 -6 14
15. ELAZIĞSPOR16 5 4 7 15 17 -2 13
16. MANİSASPOR15 3 6 6 14 23 -9 12
17. SAMSUNSPOR16 2 5 9 6 23 -17 11
18. MERSİN İDMANYURDU15 2 3 10 11 37 -26 6


Not: Türkiye Futbol Federasyonu Eskişehirspor, Adana Demirspor, Denizlispor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na 3'er, Elazığspor'a ise 6 puan silme cezası vermişti.

Yarının programı

13.00 Denizlispor-Giresunspor (Denizli Atatürk)

13.00 Şanlıurfaspor-Manisaspor (Şanlıurfa GAP Arena)

16.00 Mersin İdmanyurdu-Bandırmaspor (Mersin)

18.30 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Futbol Federasyonu, Güneydoğu Anadolu Projesi, Mustafa Kemal Atatürk, Mersin İdmanyurduspor, Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal, Futbol Federasyonu, Mersin İdman Yurdu, Mersin İdmanyurdu, Yeni Malatyaspor
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads