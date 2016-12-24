Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm

TFF 1. Lig'in 16. haftasında bugün 4 maç yapıldı.
Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yenen Göztepe, sezonun ilk bölümünü lider bitirdi.
Ligde sezonun ilk bölümü, yarın oynanacak 16. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve program şöyle:
Boluspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-5
Sivasspor-Adana Demirspor: 0-0
Balıkesirspor-Elazığspor: 4-1
Samsunspor-Göztepe: 1-2
Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|GÖZTEPE
|16
|9
|4
|3
|27
|16
|11
|31
|2.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|16
|9
|3
|4
|25
|16
|9
|30
|3.
|ESKİŞEHİRSPOR
|16
|9
|4
|3
|29
|19
|10
|28
|4.
|SİVASSPOR
|16
|8
|4
|4
|24
|15
|9
|28
|5.
|BOLUSPOR
|16
|8
|2
|6
|25
|26
|-1
|26
|6.
|BALIKESİRSPOR
|16
|6
|6
|4
|28
|17
|11
|24
|7.
|ÜMRANİYESPOR
|15
|6
|4
|5
|20
|15
|5
|22
|8.
|GİRESUNSPOR
|15
|5
|6
|4
|19
|14
|5
|21
|9.
|ALTINORDU
|15
|5
|6
|4
|22
|20
|2
|21
|10.
|DENİZLİSPOR
|15
|6
|3
|6
|21
|18
|3
|18
|11.
|ADANA DEMİRSPOR
|16
|4
|9
|3
|18
|18
|0
|18
|12.
|BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEP
|16
|5
|3
|8
|18
|22
|-4
|18
|13.
|ŞANLIURFASPOR
|15
|4
|5
|6
|15
|15
|0
|17
|14.
|BANDIRMASPOR
|15
|3
|5
|7
|15
|21
|-6
|14
|15.
|ELAZIĞSPOR
|16
|5
|4
|7
|15
|17
|-2
|13
|16.
|MANİSASPOR
|15
|3
|6
|6
|14
|23
|-9
|12
|17.
|SAMSUNSPOR
|16
|2
|5
|9
|6
|23
|-17
|11
|18.
|MERSİN İDMANYURDU
|15
|2
|3
|10
|11
|37
|-26
|6
Not: Türkiye Futbol Federasyonu Eskişehirspor, Adana Demirspor, Denizlispor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na 3'er, Elazığspor'a ise 6 puan silme cezası vermişti.
Yarının programı
13.00 Denizlispor-Giresunspor (Denizli Atatürk)
13.00 Şanlıurfaspor-Manisaspor (Şanlıurfa GAP Arena)
16.00 Mersin İdmanyurdu-Bandırmaspor (Mersin)
18.30 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova)