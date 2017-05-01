Futbol: Tff 1. Lig
TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Ümraniyespor-Denizlispor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.30 Eskişehirspor-Samsunspor: Ümit Öztürk
18.30 Giresunspor-Mersin İdmanyurdu: Koray Gençerler
3 Mayıs Çarşamba:
16.00 Bandırmaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Göztepe-Sivasspor: Fırat Aydınus
17.30 Şanlıurfaspor-Balıkesirspor: Barış Şimşek
18.30 Elazığspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Abdulkadir Bitigen
4 Mayıs Perşembe:
16.30 Boluspor-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
18.30 Manisaspor-Altınordu: Emre Malok