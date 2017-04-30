Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Kalyon ArenaHakemler: Bülent Birincioğlu, Samet Çavuş, Mustafa SavranlarBüyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak, Uğur Akdemir, Murat Ceylan, Gökhan Alsan, Kalu (Dk. 90+4 Keita), Muhammet Reis (Dk. 90+3 Erdal Güneş), Mehmet Erdem Uğurlu, Akakpo, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim, Ramazan Civelek (Dk.

Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Kalyon Arena

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Samet Çavuş, Mustafa Savranlar

Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak, Uğur Akdemir, Murat Ceylan, Gökhan Alsan, Kalu (Dk. 90+4 Keita), Muhammet Reis (Dk. 90+3 Erdal Güneş), Mehmet Erdem Uğurlu, Akakpo, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim, Ramazan Civelek (Dk. 88 Cumali Bişi)

Manisaspor: İsmail Şahmalı, Fahri Akyol, Umut Gündoğan (Dk. 83 Perovic), Metin Yüksel, Mikic (Dk. 46 Sebaihi), Dimov, Ümit Yasin Arslan, İsmail Haktan Odabaşı, Emre Öztürk, Gökhan Sazdağı (Dk. 64 Bakaki), Bahattin Köse

Gol: Dk. 86 Ramazan Civelek (Büyükşehir Gaziantepspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 90+1 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 90+4 Sebaihi (Manisaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Ümit Yasin Arslan, Dk. 72 Emre Öztürk, Dk. 80 Bakaki (Manisaspor)

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Gaziantepspor, sahasında Manisaspor'u 1-0 yendi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Bülent Birincioğlu, Abdul Kader Keita, Ümit Yasin Arslan, Ramazan Civelek, İsmail Şahmalı, Gökhan Sazdağı, Muhammet Reis, İsmail Haktan, Bahattin Köse
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