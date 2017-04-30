Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Candaş ErbilBalıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Eray Ataseven (Dk. 90 Rahmi Anıl Başaran), Nizamettin Çalışkan, Cüneyt Köz, Burak Çalık, Doğa İşeri (Dk. 63 Mehmet Boztepe), Glumac, Bülent Cevahir, Kethevoama (Dk.

Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Candaş Erbil

Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Eray Ataseven (Dk. 90 Rahmi Anıl Başaran), Nizamettin Çalışkan, Cüneyt Köz, Burak Çalık, Doğa İşeri (Dk. 63 Mehmet Boztepe), Glumac, Bülent Cevahir, Kethevoama (Dk. 72 Çağatay Vatan), Abdulkadir Özgen

Boluspor: Melih Ağa, Alim Öztürk, Özgür İleri, Poepon, Akabueze (Dk. 72 Abdulkadir Özdemir), Ramazan Sal, Guido Koçer (Dk. 89 Te Vrede), Furkan Şeker, Andre Santos (Dk. 80 Hakan Arslan), Kadir Bekmezci, Cengiz Umut Meraş

Goller: Dk. 8 Burak Çalık (Balıkesirspor), Dk. 28 Poepon, Dk. 54 Akabueze (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Oğuzhan Çapar, Dk. 23 Bülent Cevahir, Dk. 64 Glumac, Dk. 87 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor), Dk. 34 Alim Öztürk, Dk. 90 Abdulkadir Özdemir (Boluspor)

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Boluspor deplasmanda, Balıkesirspor'u 2-1 yendi.

Gaziantepspor'un hayatını kaybeden Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

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