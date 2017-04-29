Futbol: Tff 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Murat Özcan, Özgür Ertem, Önder YılmazAdana Demirspor: Fevzi Elmas, Mehmet Taş (Dk. 58 Alican Karadağ), Tufan Kelleci, Pote, Sercan Kaya (Dk. 43 Grbic), Oğuzhan Berber, Raspopovic, Berkay Samancı, Bezerra, Serkan Yanık, George (Dk.

Futbol: Tff 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Murat Özcan, Özgür Ertem, Önder Yılmaz

Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Mehmet Taş (Dk. 58 Alican Karadağ), Tufan Kelleci, Pote, Sercan Kaya (Dk. 43 Grbic), Oğuzhan Berber, Raspopovic, Berkay Samancı, Bezerra, Serkan Yanık, George (Dk. 65 Berat Tosun)

Bandırmaspor: Okan Kocuk, David Deniz Kılıç, Doğan Karakuş (Dk. 73 Bahri Can Avcı), Brinner, Gökhan Karadeniz, da Silva, Feridun Kıroğlu (Dk. 78 Sertaç Çam), Gökhan Yılmaz, Fofana, Ömer Kandemir (Dk. 88 Özgür Çelik), Atabey Çiçek

Goller: Dk. 9 ve 76 Atabey Çiçek, Dk. 18 Doğan Karakuş, Dk. 84 Sertaç Çam (Bandırmaspor), Dk. 15 Bezerra (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Serkan Yanık (Adana Demirspor), Dk. 47 Ömer Kandemir, Dk. 58 Atabey Çiçek, Dk. 85 Sertaç Çam (Bandırmaspor)

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 yendi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Fabio Alves Da Silva, Gökhan Karadeniz, Adana Demirspor, Alican Karadağ, Berkay Samancı, Oğuzhan Berber, Gökhan Yılmaz, Ömer Kandemir, Doğan Karakuş
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