Futbol: Tff 1. Lig
Stat: BornovaHakemler: Abdullah Yılmaz, Muhammet Yumak, Ata YıldırımAltınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu, Fatih Aktay, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+3 Ali Mert Aydın), Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Arif Morkaya), Yusuf Abdioğlu, Okan Derici (Dk.
Stat: Bornova
Hakemler: Abdullah Yılmaz, Muhammet Yumak, Ata Yıldırım
Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu, Fatih Aktay, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+3 Ali Mert Aydın), Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Arif Morkaya), Yusuf Abdioğlu, Okan Derici (Dk. 78 Alican Özfesli)
Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Mertcan Çam (Dk. 76 Banahene), Artun Akçakın, Oktay Delibalta (Dk. 58 Ndongala), Berkay Can Değirmencioğlu, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Atiemwen, Soro, Fevzi Özkan (Dk. 63 Batuhan Artarslan), Caner Cavlun
Goller: Dk. 55 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90+3 Fatih Aktay (penaltıdan) (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 26 Serkan Göksu (Altınordu), Dk. 36 Caner Cavlun, Dk. 57 Atiemwen (Şanlıurfaspor)
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu, Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti.