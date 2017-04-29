Futbol: Tff 1. Lig
Stat: Malatya İnönüHakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Hakan YemişkenEvkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Pereira, Azubuike, Sadık Çiftpınar, Dialiba (Dk. 88 Yiğitcan Erdoğan), Murat Akça, Rahman Buğra Çağıran, Murat Yıldırım (Dk. 67 İrfan Başaran), Ayite (Dk.
Stat: Malatya İnönü
Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Pereira, Azubuike, Sadık Çiftpınar, Dialiba (Dk. 88 Yiğitcan Erdoğan), Murat Akça, Rahman Buğra Çağıran, Murat Yıldırım (Dk. 67 İrfan Başaran), Ayite (Dk. 71 Eren Tozlu)
Göztepe: Günay Güvenç, Emre Can Coşkun, Leo, Hakan Barış (Dk. 55 Kobakhidze), Jahovic, Gosso, Tanju Kayhan, Segbefia, Halil Akbunar (Dk. 82 Sinan Özkan), Lokman Gör, Tayfur Bingöl (Dk. 78 Emre Aygün)
Gol: Dk. 72 Murat Akça (Evkur Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+4 Lokman Gör (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 40 Azubuike, Dk. 74 Murat Akça, Dk. 90 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 90+4 Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 41 Tanju Kayhan, Dk. 43 Emre Can Coşkun, Dk. 67 Leo (Göztepe)
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.