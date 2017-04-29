Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Malatya İnönüHakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Hakan YemişkenEvkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Pereira, Azubuike, Sadık Çiftpınar, Dialiba (Dk. 88 Yiğitcan Erdoğan), Murat Akça, Rahman Buğra Çağıran, Murat Yıldırım (Dk. 67 İrfan Başaran), Ayite (Dk.

Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Malatya İnönü

Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Pereira, Azubuike, Sadık Çiftpınar, Dialiba (Dk. 88 Yiğitcan Erdoğan), Murat Akça, Rahman Buğra Çağıran, Murat Yıldırım (Dk. 67 İrfan Başaran), Ayite (Dk. 71 Eren Tozlu)

Göztepe: Günay Güvenç, Emre Can Coşkun, Leo, Hakan Barış (Dk. 55 Kobakhidze), Jahovic, Gosso, Tanju Kayhan, Segbefia, Halil Akbunar (Dk. 82 Sinan Özkan), Lokman Gör, Tayfur Bingöl (Dk. 78 Emre Aygün)

Gol: Dk. 72 Murat Akça (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Lokman Gör (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 40 Azubuike, Dk. 74 Murat Akça, Dk. 90 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 90+4 Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 41 Tanju Kayhan, Dk. 43 Emre Can Coşkun, Dk. 67 Leo (Göztepe)

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Malatyaspor, Yiğitcan Erdoğan, Sadık Çiftpınar, Emre Can Coşkun, Murat Yıldırım, Tayyip Erdoğan, Hakan Yemişken
9
sponsored ads