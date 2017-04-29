Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Tolga Özkalfa, Serkan Gençerler, Mehmet MetinDenizlispor: Zeki Ayvaz, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Yasin Ozan (Dk. 62 Moritz), Kappel (Dk. 70 Anıl Taşdemir), Burak Altıparmak, Sankoh, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Barış Örücü (Dk.

Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Tolga Özkalfa, Serkan Gençerler, Mehmet Metin

Denizlispor: Zeki Ayvaz, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Yasin Ozan (Dk. 62 Moritz), Kappel (Dk. 70 Anıl Taşdemir), Burak Altıparmak, Sankoh, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Barış Örücü (Dk. 86 Cihan Özkaymak)

Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Berk Yıldız (Dk. 70 Youssef Yeşilmen), Mesut Saray (Dk. 90+1 Murat Kayalı), Murat Kalkan, Hakan Bilgiç, Kehinde, Mehmet Yiğit, Çağrı Ortakaya, Diarra (Dk. 81 Cajic), Tom

Sarı kartlar: Dk. 37 Kerem Can Akyüz, Dk. 90 Moritz (Denizlispor), Dk. 5 Mehmet Ozan Tahtaişleyen (Elazığspor)

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Denizlispor ile Elazığspor 0-0 berabere kaldı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal, Ozan Tahtaişleyen, Burak Altıparmak, Serkan Gençerler, Youssef Yeşilmen, Çağrı Ortakaya, Tolga Özkalfa, Anıl Taşdemir
sponsored ads