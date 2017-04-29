Futbol: Tff 1. Lig
Stat: Denizli AtatürkHakemler: Tolga Özkalfa, Serkan Gençerler, Mehmet MetinDenizlispor: Zeki Ayvaz, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Yasin Ozan (Dk. 62 Moritz), Kappel (Dk. 70 Anıl Taşdemir), Burak Altıparmak, Sankoh, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Barış Örücü (Dk.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Tolga Özkalfa, Serkan Gençerler, Mehmet Metin
Denizlispor: Zeki Ayvaz, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Yasin Ozan (Dk. 62 Moritz), Kappel (Dk. 70 Anıl Taşdemir), Burak Altıparmak, Sankoh, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Barış Örücü (Dk. 86 Cihan Özkaymak)
Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Berk Yıldız (Dk. 70 Youssef Yeşilmen), Mesut Saray (Dk. 90+1 Murat Kayalı), Murat Kalkan, Hakan Bilgiç, Kehinde, Mehmet Yiğit, Çağrı Ortakaya, Diarra (Dk. 81 Cajic), Tom
Sarı kartlar: Dk. 37 Kerem Can Akyüz, Dk. 90 Moritz (Denizlispor), Dk. 5 Mehmet Ozan Tahtaişleyen (Elazığspor)
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Denizlispor ile Elazığspor 0-0 berabere kaldı.
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